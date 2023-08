Poulíček před novou sezonou: Máme ohromně silný tým, Varaďa sem zapadl skvěle

Hokejisté Pardubic vstoupí do nadcházející extraligové sezony v roli hlavního favorita na titul. Tato jejich pozice bude ještě výraznější než v minulém ročníku, kdy ovládli základní část a pak jim těsně unikl postup do finále. Kapitán z posledních dvou sezon Patrik Poulíček (30) si je nelehké úlohy dobře vědom. Sám cítí, že Dynamo má mužstvo, které nemůže mít jiné ambice. Jak ale zdůraznil v rozhovoru s novináři, jen jména na papíře nic nezaručují. Hráči musejí teorie a odhady potvrdit na ledě.

"Ten tým podle nějakých realistických odhadů a soupisky je podle mě obrovsky silný. Na nás je, abychom naplnili jeho potenciál. Máme velké ambice i kvalitu, široký kádr, ohromně kvalitní realizační tým s obrovskými zkušenostmi i úspěchy, takže je to o tom, aby si to sedlo, utužili jsme kolektiv, vybudovali chemii v týmu a převedli to všechno na led," prohlásil Poulíček, jenž zatím netušil, zda bude pokračovat s "céčkem" na dresu i po příchodu nového kouče Václava Varadi. "Uvidíme. Zatím jsem ještě neslyšel, jak to bude."

Je si dobře vědom, že očekávání jsou vysoká. "A bylo by skvělé, kdybychom tu základní část načali a dokončili jako minulý rok. Ale bude to o té každodenní práci, abychom nepodcenili jediný okamžik, protože tam bude dalších 13 soupeřů, kteří chtějí uspět zrovna tak. Určitě nemám v hlavě, že bychom měli udělat 120 bodů, může to dopadnout jakkoliv. Tlak na nás bude, ale to už byl minulou sezonu. Ale je příjemné, že tu ten tlak je - znamená, že máme sílu a kvalitu na to, abychom hráli výborně, a že máme silný tým. Jen se s tím musíme popasovat. Můžeme ale čerpat ze zkušeností minulé sezony," řekl Poulíček.

Program Pardubic. Livesport

Minulá sezona může Dynamu posloužit i jako motivace či hnací motor. Kádr Východočechů zůstal pohromadě, všichni si dobře pamatují domácí porážku 1:2 v sedmém utkání semifinále s pozdějším úspěšným obhájcem titulu Třincem.

"Myslím, že motivaci nachází každý sám v sobě, aniž bychom přemýšleli nad tím, že konec minulé sezony nám úplně nevyšel. Chtěli jsme vyhrát titul, což se bohužel nepovedlo, ale když se na to podívám zpětně, tak rozhodly detaily, které jsme nedokázali převrátit na naši stranu a bohužel jsme v tom sedmém utkání s Třincem vypadli. Chtěli jsme určitě víc. Asi nás to bude trošku motivovat, že jsme to nedokázali a ta očekávání nenaplnili, ale myslím, že každý hráč musí mít tu motivaci. A ta ho musí hnát dopředu bez ohledu na to, zda jsme minule uspěli, nebo ne," podotkl Poulíček.

Vypadnutí může klub posunout dál

Sám s odstupem vnímá bolestnou prohru s nadhledem. "Je to prostě sport. Jestli z toho vyplynulo nějaké ponaučení? Myslím, že to vyplývá ze všech porážek. Pro nás je možná takové, že ta základní část je vážně zcela odlišná od toho play off, v němž rozhodují maličkosti, na které my se musíme soustředit v průběhu celé sezony. A nepodcenit během zápasů základní části žádný okamžik. Může nás to posunout zase dál, abychom prošli co možná nejdále v play off," věří Poulíček.

V Pardubicích působí dlouhé roky, ale zatím se nedočkal velkého triumfu. Do nové sezony přitom vstoupí prvně jako třicátník. "Nepřemýšlím nad tím v souvislosti s tím, že už mi je třicet, ale je pravda, že mě občas napadne, když se zpětně ohlédnu, že už jsem tady pár let a sezon zažil. A také vnímám, že už mi je nějaký ten pátek, když vidím mladší kluky v kabině, jejich mladistvé nadšení a třeba někdy i to zklamání z miniaturních proher nebo chyb, to věšení hlavy, když má přitom člověk ještě spoustu času na nápravu," řekl Poulíček.

"Člověk zpětně ví, jak je zbytečné nervovat se nějakou chybou, když toho máte tolik před sebou. To mi trošku připomíná ta moje léta, ale doufám, že ještě nepatřím do starého železa. Snažím se i dobře starat o tělo, dávat mu sto procent. A tím si třeba tu kariéru i prodlužovat. Nehledím na to, že bych musel konečně něco vyhrát, ale každou sezonu vstupujete do toho koloběhu samozřejmě s tím, abyste uspěl," ujistil zkušený centr.

Varaďa zapadl skvěle

Jak přiznal, přibývající roky pociťuje nejvíc při regeneraci. "Ta už je horší. Hlavně při té letní přípravě, kdy je ten objem tréninků obrovský a člověk do sebe musí dostat to fyzično. Pozoruju, že jsem unavenější a musím dbát více na odpočinek i na stravu, než tomu bylo v předešlých letech, kdy jsem mohl polykat větší objem, aniž by to na mě nějak více dopadalo," porovnával Poulíček.

A jak podle něho zapadl do soukolí Dynama kouč Varaďa? "Myslím, že skvěle. Měli jsme pár individuálních mítinků, při nichž realizační tým nastínil každému jeho roli v týmu a co od něho očekávají. Sedli jsme si skvěle. Není to o ničem jiném, než že to mu musíme dát sto procent, což od nás očekávají. Pak se děj vůle boží, protože je to pořád sport. Ale musíme odvést v tréninku i zápasech sto procent, protože to je ta cesta k úspěchu," řekl Poulíček.