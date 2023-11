Rychlovský po prvním extraligovém hattricku: Je to zadostiučinění, na vavřínech neusnu

Prvním hattrickem v nejvyšší soutěži pomohl Jakub Rychlovský (22) k vítězství Liberce v 18. kole extraligy v Kladně. Hosté otočili zápas z 1:3 na 6:3 a útočník Bílých Tygrů si kromě tří gólů připsal i asistenci. Přímo na stadionu sledovali jeho hokejový koncert dva členové rodiny.

"Byli tady babička s taťkou, kteří nás jezdí podporovat na každý zápas. Hned mi pogratulovali. Bylo na nich vidět, že mají radost za mě. Samotnému mi to zatím spíš ani nedochází," řekl po utkání Rychlovský.

Radost z hattricku neskrýval. "Tři branky potěší, výborný pocit. Hlavně jsem rád, že jsme vyhráli za tři body. Teď jsme zvládli spoustu zápasů za sebou, tedy až na Třinec, o to příjemnější bude reprezentační přestávka," poznamenal hrdina večera, který ocenil velký obrat svého mužstva. "Nevstoupili jsme do zápasu ideálně, pak jsme ukázali týmového ducha."

Na obratu měl Rychlovský lví podíl. Ve druhé třetině snižoval po buly na 2:3, ve třetí části v oslabení zvýšil už na 5:3. A při power play domácích výsledek zpečetil. Což byla také branka v oslabení, neboť Liberec hrál ve čtyřech mužích. "První gól, to byla dobře vyhraná buly od Tomáše Filippiho. Jde o secvičený signál," prozradil rodák z Vrchlabí. "Druhý jsem dal v oslabení, takový poloviční samostatný únik. Třetím jsem všechno korunoval do prázdné brány."

Po svých prvních dvou trefách se člen elitního útoku Liberce myšlenkami na hattrick nezaobíral. "Úplně jsem ho v hlavě neměl, protože v posledních zápasech, když jsme vedli o jeden nebo dva góly, jsme si závěry dělali zbytečně těžké. Takže jsem se hlavně soustředil, abychom utkání dovedli do vítězného konce."

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Týmový pokladník bezprostředně po střetnutí Rychlovskému připomněl, že bude muset do kasy zaplatit. "Kluky rád odměním," vzkázal autor 27 extraligových branek. Hattrick pro něj znamená hodně. "Je to pro mě zadostiučinění za práci, kterou hokeji věnuji. Hokej je můj život odmala, s rodinou jsme mu obětovali strašně moc. Hattrick je pro mě odměna, motivace do další práce. Neusnu na vavřínech, takový nejsem. Zase si obléknu montérky a půjdu do práce."“

V letošních 19 zápasech extraligy si Rychlovský připsal 16 kanadských bodů za osm gólů a stejný počet asistencí. V minulé sezoně nasbíral za celou základní část jen o jeden víc. "Cítím se dobře od začátku sezony. Musím na dosavadní produktivitu navázat. Dostávám velkou důvěru od trenéra Pešána a musím ji splácet," dodal Rychlovský.