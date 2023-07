Litvínov ulovil v NHL velkou rybu. Z Caroliny přichází Ondřej Kaše, doplní bratra Davida

Pořádně velkou rybu ulovil v zámořském rybníku Litvínov. Verva dotáhla příchod posily z Caroliny Hurricanes. Zpátky do Česka se vrací z NHL útočník Ondřej Kaše (27), který v dresu Chemiků doplní mladšího bratra Davida (26). Rodák z Kadaně podepsal nedaleko svého domova smlouvu na jeden rok.

"Litvínov byl pro mě volbou číslo jedna. Měl jsem i jiné nabídky, ale nedávaly mi smysl. Chtěl jsem si zahrát s bráchou a také jsem chtěl být blíže domovu," uvedl Kaše, který se narodil v Kadani. "Lákala mě možnost vžít se do role lídra a pomoci týmu do vyšších pater tabulky," dodal zkušený útočník.

Kaše odešel do zámoří v roce 2015, rok poté, co jej draftoval Anaheim v 7. kole. Hned ve druhé sezoně si připsal první starty za Ducks. V únoru 2020 byl vyměněn do Bostonu, poté působil i v Torontu a před minulou sezonou zamířil do Caroliny. V NHL doposud odehrál 258 utkání, ve kterých vstřelil 57 branek a přidal 67 asistencí. V 31 utkáních play off přidal dva góly a sedm asistencí.

"Jsem nesmírně šťastný, že Ondra bude součástí týmu. Jsem přesvědčený, že mužstvu dodá potřebnou kvalitu na všech úrovních. Průměr téměř půl bodu na zápas v NHL je toho důkazem. Těším se na spolupráci," uvedl hlavní trenér Karel Mlejnek.

Severočeši jsou si ale podle všeho vědomi, že Kaše měl v minulosti velké problémy s otřesy mozku. "Všichni pevně věříme, že Ondrovi zdraví dovolí, aby se plnohodnotně vrátil k hokeji. V takovém případě v něm Litvínov získal nadstandardního hráče a skvělého profesionála. Je výbornou vizitkou klubu, že hráč takové úrovně chce s Litvínovem spojit svou kariéru," řekl sportovní manažer Tomáš Vrábel.