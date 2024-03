Sami jsme si to udělali těžké, řekl po vyřazení Olomouce Filippi. Spartu bere jako odměnu

Gólem a asistencí podpořil výhru Liberce v rozhodujícím pátém zápase předkola play off extraligy nad Olomoucí 4:1 útočník Tomáš Filippi (31). Nejproduktivnější hráč základní části zaznamenal v sérii pět kanadských bodů a zejména jeho zásluhou dokázali Bílí Tygři po dvou domácích porážkách v prodloužení sérii zvrátit a postoupit do čtvrtfinále, kde budou čelit jednomu z největších favoritů na titul pražské Spartě.

"Sami jsme si to udělali hodně těžké. Jet do Olomouce za stavu 0:2 a muset tam vyhrát oba zápasy nebylo snadné. Je to ale takové pořekadlo, že poslední krok bývá nejtěžší. Sami jsme si to dnes vyzkoušeli. Jsem pyšný na tým, že jsme to i v rozhodující moment zvládli a jdeme dále," pochvaloval si v rozhovoru s novináři Filippi.

Klíčový liberecký centr po utkání ocenil kvalitu a sílu Olomouce. "Kdo si před sérií myslel, že to pro nás bude snadný soupeř a postoupíme 3:0 na zápasy, tak se úplně zbláznil. Já jsem všechny tyto spekulace a euforii krotil už před sérií. Olomouc ukázala, jaký má tým. Když se podíváte na její soupisku, tak je to jeden zkušený hráč vedle druhého," řekl reprezentační útočník.

Statistiky utkání. Livesport

Pro vývoj zápasu byl klíčový začátek. Sám rodák z Rychnova nad Kněžnou navázal v přesilovce na úvodní gól Jakuba Rychlovského a Bílí Tygři vedli již v 5. minutě o dvě branky. "Jsem rád, že jsme se konečně v zápase dostali do vedení a mohli ho držet. Stoprocentně to pomůže a vždy se hraje trochu lépe, když vedete 2:0 proti tak bojovnému a houževnatému soupeři. Máte v uvozovkách nahráno a každá chyba vás pak nestojí utkání," řekl Filippi, který v roce 2017 vyhrál s Magnitogorskem ruskou KHL.

Pochválil domácí fanoušky, kterých si na rozhodující duel našlo cestu do haly více než sedm tisíc. Bylo téměř vyprodáno. "Lidí přišlo hodně a bylo to znát. Za mě byla jedna z nejlepších atmosfér v sezoně. Fanoušci nás hodně hnali dopředu a pomohli nám sérii obrátit v náš prospěch," děkoval.

Bílé Tygry čeká ve čtvrtfinálové sérii Sparta. Úvodní zápas je v Praze na programu už v pátek. "Je to pro nás odměna za to, jak jsme odehráli poslední tři zápasy v sérii s Olomoucí. Zasloužili jsme si to a určitě nechceme končit. Sparta má vynikající tým a všichni víme, že mají čtyři excelentní pětky a plus k tomu další kvalitní hráče připravené naskočit. My ale na ledě necháme úplně všechno," dodal Filippi.