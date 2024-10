Sérii jsme měli v hlavě, teď se nesmíme hroutit, prohlásil Pekař po první ztrátě Litvínova

Litvínov si v osmém kole extraligy připsal první nezdar sezony, když prohrál v Pardubicích 1:3. Útočník Matěj Pekař (24), který se postaral o jediný gól Severočechů, ale nebyl po utkání extrémně zklamaný. Ocenil, že jeho tým nechal na ledě jednoho z favoritů soutěže vše.

"Jako tým jsme tam nechali všechno, bohužel to nevyšlo. Zápas se mohl zlomit na jakoukoliv stranu, ale inkasovali jsme. Je to první porážka v sezoně, musíme jít s pokorou každým dnem dál," prohlásil po zápase Pekař.

Severočeši vedli od 30. minuty, ale domácí rychle vyrovnali a ve třetí třetině překlopili stav na svou stranu. "Snažíme se vyhrát každý zápas. Sérii máte nějakým způsobem v hlavě, ale chcete hrát, jak nejlépe umíte. Nesmíme se z toho hroutit, Pardubice jsou silný soupeř. Nemáme se za co stydět, bohužel se to přiklonilo na stranu Dynama," dodal Pekař.

Naopak Východočeši byli po utkání spokojení. Uspěli po dvou porážkách. "Byla to rozhodně zvýšená motivace, protože Litvínov odehrál sedm skvělých zápasů. Věděli jsme, že to nebude nic lehkého. Na druhou stranu jsme si věřili, i když jsme předtím neměli dobré zápasy. Chtěli jsme to změnit," prohlásil Tomáš Zohorna.

Právě on přihrál na vítěznou branku Lukáše Radila, která padla ve 49. minutě zápasu za stavu 1:1. "Na zápas jsme se těšili. Věděli jsme, že Litvínov hraje hokej, který by nám mohl sedět. Sice to vypadalo, že jsme nemohli dát gól, ale herní převahu jsme měli. Zaplaťpánbůh jsme to dokázali na konci zúročit a vyhrát," uvedl Radil.

Statistiky utkání. Livesport

Pardubicím pomohla oproti předchozím zápasům lépe zvládnutá oslabení. "Nastoupili jsme hned ve velkém tempu a dělali dobré věci. Hráli jsme právě o hodně méně v oslabení, kterých jsme předtím měli hodně, to se pak těžko vyhrává," uvažoval Zohorna. "Pro nás to je hodně důležité. Je to velký detail hry, když dokážeme oslabení ubránit," doplnil ho Radil.