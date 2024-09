Smoleňák po skalpu Sparty: Lidi viděli tým, kde dře jeden za druhého i za celé Kladno

Kladenský kapitán Radek Smoleňák (37) měl po vítězství nad Spartou mnoho důvodů ke spokojenosti. Nejenže si Rytíři vyšlápli na favorita a připsali si po výsledku 4:2 první body v nové sezoně, ale došli k výhře po výborném týmovém výkonu. Smoleňák k tomu navíc pomohl gólem. Jak ale po utkání zdůraznil, ve stejném naladění musí jeho tým pokračovat.

Kladenští vedli po polovině zápasu už 3:0, a přestože se Pražané přiblížili na rozdíl gólu, více už jim domácí nedovolili. I díky nasazení a velké obětavosti, které je zdobily po celý zápas. Výhru nad Spartou si mohli Rytíři vychutnat poprvé od ledna 2022 po devíti vzájemných zápasech bez zisku jediného bodu.

"Myslím, že lidi se bavili. A i kdyby to nedopadlo, odešli by s tím, že viděli tým, který dře, tým, v němž dře jeden za druhého, za dres, za celé město. Stoprocentně jsme ukázali, že jsme jiný tým než minulou sezonu. Ale o loňsku se nechci bavit. Máme tady nový tým, nové kluky, nové trenéry. Minulý rok už mě nezajímá," prohlásil Smoleňák.

Statistiky utkání. Livesport

Už ve středu v Pardubicích měli Kladenští přes porážku 1:5 dobré pasáže, ale dnes v jejich případě zapadlo všechno do sebe. Na ledě dřeli, obětavě padali do střel, Spartě se dostali pod kůži několika tvrdými hity, v útoku byli produktivní a když už se soupeř dostal na dostřel, jistil vše pozorný Štěpán Lukeš v brance.

"Byl to těžký zápas. Moc dobře víme, co mají za tým, víme, jak jsou silní. Na to, abychom porazili takový tým, musíme hrát všichni nadoraz. Ale zvládli jsme to. Každá pětka dneska přispěla velkým dílem. Přestože byly některé věci, které bychom tak úplně nechtěli, ale díky skvělým hráčům na oslabení a Štěpánovi Lukešovi v brance jsme to zvládli a vyhráli jsme," uvedl Smoleňák.

Stejné vystoupení chce od mužstva vidět v každé bitvě o extraligové body: "My se musíme prezentovat právě takhle, nemůžeme hrát jinak. My nebudeme vyhrávat a získávat body góly do prázdné brány na nějaké strko brko, to nefunguje. Dělali jsme tyhle věci, o kterých víme, že díky nim můžeme vyhrát a porážet i tyto týmy."

"Každá pětka přispěla dnes velkým dílem. Zblokovali jsme neskutečné množství střel. Ukazuje nám to, že nastavení, které se snažíme tady mít, tak funguje. Byla by blbost si začít myslet, že můžeme hrát jinak. Ukazuje nám to nějaký směr, který by pro nás mohl být platný, abychom body sbírali dál," doplnil Smoleňák.

Sám se prosadil v polovině zápasu, když přesměroval nabídku z hole Eduardse Tralmakse mimo dosah sparťanského gólmana Josefa Kořenáře. Na 2:0 zvýšil jen čtyři sekundy po skončení trestu Tomáše Hyky. "Zda to bylo něco secvičeného? To vám neprozradím, ale bylo důležité, že nám to vyšlo," řekl s úsměvem Smoleňák. "Měli jsme jen pár přesilovek, ale dali jsme z nich jeden gól a další těsně po skončení. To je super, teď jen aby nám to vydrželo," přál si.