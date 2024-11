Spadlo nám tam všechno, ale nesmíme usnout na vavřínech, upozorňoval po kanonádě Hyka

Jak před reprezentační přestávkou sparťané skončili, tak na extraligové scéně po necelých dvou týdnech také začali. Po Českých Budějovicích rozstříleli v pátek i lídra tabulky Pardubice shodným skóre 8:1. Doma vyhráli pošesté za sebou a manko na spolufavorita na zisk titulu tak snížili na tři body. Útočník Tomáš Hyka (31) v rozhovoru s novináři zdůraznil, že jeho tým musí zůstat na zemi.

"Samozřejmě jsme hrozně rádi, že jsme vyhráli. S tím jsme do zápasu šli. A je jedno, jestli pak vyhrajete 2:1, nebo 8:1. Jsou to pořád tři body. Jsem ale rád, že nám to tam napadalo. Hráli jsme poctivý hokej, který jsme chtěli hrát, šli jsme do brány, to byl klíč k úspěchu. A k tomu nám tam spadlo všechno. Někdy to tak je. Bylo to ale vyústění toho, jak jsme si za tím šli. Je důležité, že jsme hráli skvěle celých 60 minut," pochvaloval si Hyka.

Za poslední dva extraligové starty mají sparťané oslnivé skóre 16:2, už ve středu navíc zdolali v osmifinále Ligy mistrů Třinec 4:1. "Jsme určitě rádi, že nám to tam padá, ale nesmíme usnout na vavřínech, protože každý zápas je jiný a hned zítra nás nečeká vůbec nic jednoduchého. Musíme se na to připravit, bude to úplně jiný zápas," zdůraznil Hyka, jehož tým vyzve hned v sobotu od 16:00 Olomouc.

Jednatřicetiletý útočník strávil v Pardubicích předchozí dvě sezony. A právě on dnes také v začínající čtvrté minutě koncert Pražanů načal. "Dostal jsem to dobře dopředu, měl jsem rychlost, natlačil jsem se tam a myslím, že Willík možná trošku čekal, že to přetáhnu, ale v ten moment jsem tam viděl mezeru, tak jsem to zkusil takhle a dal to tam. A že to bylo zrovna proti Pardubicím? Až tolik to neřeším, ale potěší, když dám gól proti nim," řekl Hyka.

"Chci dát ale gól v každém zápase a je mi jedno, zda jsou to Pardubice, Třinec, nebo někdo jiný. Od toho tady jsem. Ale samozřejmě to v takovém utkání těší o to víc, protože atmosféra byla skvělá a určitě mě to nastartovalo," podotkl Hyka.

Statistiky utkání. Livesport

Pardubičtí dosud prohráli v základní době z 20 odehraných utkání jen čtyřikrát, ve dvou utkáních se o to postarala právě Sparta, která vyhrála úvodní střet na východě Čech 4:0. "Chceme hrát rychlý hokej, myslím, že i to menší hřiště nám vyhovuje víc. Víme, že Pardubice jsou skvělým týmem, který chce hrát hokej. Právě tohle nám vyhovuje. Vletěli jsme na ně od začátku a poctivostí a jednoduchostí jsme je přehráli," řekl Hyka.

Svěřenci kouče Pavla Grosse zatím v sezoně zvládají na výbornou velké a důležité zápasy, ať už v extralize, nebo v Lize mistrů. "Chceme tady něco budovat směrem k té klíčové fázi sezony. A myslím, že se nám to zatím daří, ale ještě to vůbec nic neznamená. Sezona je pořád dlouhá a my se chceme dál zlepšovat. Byly tam i dnes nějaké negativní věci, které určitě vyladíme," uzavřel Hyka.