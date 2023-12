Sparta se přiblížila Pardubicím. Boleslav ukončila sérii porážek, Jágr má další asistenci

Sparta udělala na ledě Plzně první krok k posunu do čela extraligové tabulky. Pražané totiž na západě Čech dokonali otočku (4:2) a pokud zvládnou i poslední prosincový zápas, zakončí vzhledem k účasti Pardubic na Spenglerově poháru rok 2023 jako lídr nejvyšší tuzemské soutěže. Uspěla také Mladá Boleslav, která doma ukončila sérii šesti porážek. I nadále se daří Jaromíru Jágrovi (51), jenž zaznamenal i ve druhém zápase po návratu na led asistenci. Litvínovský útok na stupně vítězů dokázal odvrátit Třinec, který uhájil třetí příčku těsnou výhrou (2:1) v Olomouci. Další výborný výkon předvedly České Budějovice, jejichž vítězství 5:2 jen prohloubilo krizi brněnské Komety.

První velkou šanci měl Tomáš Fořt, jenže neprotlačil puk ve čtvrté minutě přes Frodlův levý beton. Domácí se radovali až v čase 10:41, kdy se dostal k zakončení z pravé strany z úhlu Petr Gewiese a prostřelil karlovarského gólmana. Ve 13. minutě mohl odpovědět Tomáš Rachůnek, ale trefil jen horní tyč.

Při Kružíkově vyloučení se naopak radovali opět domácí, protože střelu Lantošiho od modré čáry usměrnil za Frodla tečí Fořt. Blízko snížení byl po Grígerově přihrávce v přečíslení Iikka Kangasniemi, ale Jan Růžička zasáhl. Poradil si i s šancí Jana Hladonika. Mladá Boleslav potřetí udeřila 113 sekund před koncem úvodní části. Robert Lantoši se prodral po levé straně u mantinelu, předložil puk mezi kruhy Davidu Bernadovi, který zamířil do levého horního rohu Frodlovy branky.

Statistiky utkání. Livesport

Druhá třetina už tolik vzruchu nepřinesla. Domácí si hlídali náskok, a když už se dostali k ohrožení karlovarské branky, Frodl úspěšně zasáhl. V 33. minutě se Energie dočkala branky. Vít Jiskra předvedl důraz před Růžičkou a dotlačil puk za jeho záda. Mladá Boleslav se potom ubránila při svém prvním oslabení při Pavlíkově trestu. Šanci při něm nevyužil Hladonik, který ztroskotal na mladoboleslavském gólmanovi s bekhendovým zakončením.

Mladoboleslavští si při útoku na druhý úspěch po předchozí sérii šesti porážek hlídali náskok i v závěrečném dějství. Mohli ho pojistit při Kofferově vyloučení, při kterém ještě Frodl odolal. V 54. minutě během Grígerova trestu už ale domácí skórovali. Po střele Lantošiho od modré čáry se puk odrazil do karlovarské branky od Fořtovy brusle.

Po vyrovnaném úvodu převzali iniciativu domácí a v deváté minutě musel pokus nekrytého Tima Söderlunda zlikvidovat Josef Kořenář. O tři minuty později už hostující gólman po zaváhání Němečka při rozehrávce nemohl dosáhnout na přesnou střelu Jakuba Poura pod horní tyčku. Jenže po útočném faulu Söderlunda již ve 14. minutě vyrovnal na 1:1 při přesilové hře ranou bez přípravy z pravého kruhu Aaron Irving.

Indiáni ale pokračovali v náporu a v 18. minutě jim vrátil vedení tvrdou střelou od modré čáry Petr Zámorský. Za chvíli mohl odpovědět z přečíslení dvou na jednoho Roman Horák, gólman Dominik Pavlát si však s jeho pokusem zblízka poradil. Na druhé straně ještě díky pozornému Kořenářovi přečkala Sparta před pauzou dvě šance Jana Schleisse.

Statistiky utkání. Livesport

V prostřední části se hra uklidnila. Domácí promarnili přesilovku a v polovině utkání po Kousalově přihrávce zpoza branky Michal Řepík v dobré pozici trefil jen Pavláta. Aktivnější hosté si jinou gólovou příležitost přes důraznou obranu Indiánů dlouho nevypracovali, naopak ve 36. minutě ve vlastním oslabení ztroskotal v zakončení tváří v tvář Kořenářovi Petr Straka. Během pokračující početní výhody Sparty z bezprostřední blízkosti neuspěl s pohotovou střelou na brankovišti volný Riku Sihvonen.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky při dohrávce plzeňské přesilové hry napálil Schleiss z prostoru mezi kruhy jen střed branky a chvilku nato ránu Filipa Jansy pohotově vyrazil Kořenář. Hosty brzdila ve snaze o korekci výsledku nedisciplinovanost. Po ubránění dalšího oslabení se přes častější střelbu do šancí nedostávali.

Až v 55. minutě potrestal pasivitu domácích skrytou střelou od modré čáry Irving a svým druhým gólem v utkání vyrovnal na 2:2. Navíc v pokračujícím tlaku Sparty v 58. minutě překvapil střelou po ledě z mezikruží Pavláta Filip Chlapík a dokonal obrat. O pouhých 31 sekund později prohloubil zmar domácích po ideální přihrávce Horáka Kousal a upravil na konečných 4:2.

Kometa se přesně po měsíci představila před vlastním publikem a na svého soupeře vletěla. Již v páté minutě zůstal sám před Strmeněm kapitán Zaťovič, ale bekhendem trefil jen jeho beton. O chvíli později nebezpečně pálil Kohout, ale znovu se vyznamenal českobudějovický gólman. Své dva nejlepší zákroky však předvedl v 11. minutě. Nejprve vychytal Cingela holí položenou na brankové čáře a následně vytáhl lapačkou dorážku Mosese.

Brněnský tlak nebyl zhodnocen a postupem času se do hry dostávaly také Českobudějovičtí, jimž patřila druhá část první třetiny. Poprvé výrazně zahrozil Gulaš z osy hřiště, posléze střílel Harris, jenže střela mu nesedla ideálně, což dalo Lukešovi šanci efektně zakročit. V přesilovce krátce před přestávkou pak nechal brněnského brankáře vyniknout Simon.

Ve druhé části dohrával Motor svou přesilovku, kterou sice nevyužil, ale ve 24. minutě se už skóre měnilo. Kachyňa výbornou přihrávkou vybídl do jízdy Beránka, který tvrdou střelou na zadní tyčku nedal Lukešovi šanci. Kometa prožila celkově velmi špatný vstup do druhého dějství a zanedlouho během 50 sekund dvakrát inkasovala. Nejprve v čase 25:58 našel Ordoš zadovkou před brankou zaparkovaného Kubíka, který mířil naprosto přesně. Poté v čase 26:48 vyhnal bombou do horního rohu Lukeše z brankoviště Harris - 0:3. Zkušeného gólmana nahradil osmnáctiletý Kavan.

Statistiky utkání. Livesport

Brankové hody pokračovaly i nadále. Kometa se dostala zpět do hry minutu před polovinou utkání: Kučeřík dostal puk do jízdy a tvrdou ranou zápěstím odčaroval Strmeňovo kouzlo. Kometa nabuzená kontaktním gólem ožila, ihned hrála přesilovku, ve které měl snížení na dosah Pospíšil, ale jeho střela skončila vedle pravé tyče. Novic v brněnské brance se poprvé výrazně vyznamenal pět minut před koncem druhé části hry, když vychytal Harrise včasným přesunem na zadní tyčce. Výživná druhá třetina nabídla mnoho šancí a gólů, radostněji do kabin však odcházela jihočeská družina.

Kometa do poslední dvacetiminutovky vstoupila aktivně a snažila se co nejrychleji snížit. V první šanci Okál sice selhal, ale vše si vynahradil v 50. minutě. Zlínský rodák se drze prohnal středem hřiště a Strmeně překonal střelou nad beton - 2:3.

Brňané mocně finišovali, měli enormní tlak a vyvinuli veškeré úsilí, aby vyrovnali. Jenže nevyužili ani svou třetí přesilovku a Motor trestal. Do brejku se dostal Přikryl, Kavan špatně odhadl situaci a vyjel po kotouči, byl u něj ale pozdě, hostující útočník mu udělal kličku a snadno zvýšil na 4:2. V závěru Jihomoravané ještě zkusili hru bez brankáře, ale znovu se radoval soupeř. Do prázdné branky poslal puk Kachyňa.

Naopak Liberec, který dnes třikrát vedl, nedokázal napravit úterní porážku 3:6 z Litvínova, prohrál podruhé za sebou a v tabulce klesl na šestou příčku. Dvěma góly a asistencí se na výhře Středočechů podílel Radek Smoleňák, stejnou bilanci zaznamenal na straně poražených Jakub Rychlovský. Hrající majitel hostujícího klubu Jaromír Jágr si připsal asistenci.

Liberečtí do utkání výborně vstoupili a již ve druhé minutě šli po dobře sehraném přečíslení do vedení. Skóre utkání otevřel po Rychlovského přihrávce obránce Melancon. Poté hráli Bílí Tygři přesilovku, Bowa ale prakticky neohrozili. Druhý gól Severočechů mohl přidat Rychlovský, Bowovi však pomohla pravá tyč.

V polovině první třetiny tak zničehonic udeřili hosté. Tralkmaks zůstal nekrytý před Paříkovou brankou a povedeným blafákem vyrovnal. Vedení mohl domácím okamžitě vrátit Najman, v gólové šanci ale těsně minul Bowovu klec. Proti střele Bulíře pak kladenskému brankáři podruhé v zápase pomohla branková konstrukce.

V 18. minutě po křídle našlápl aktivní Rychlovský a ranou pod horní tyč poslal Liberec znovu do vedení. Z toho se ale domácí neradovali příliš dlouho, ještě do přestávky totiž vyrovnal šťastnou trefou Melka.

Statistiky utkání. Livesport

Druhou část zahájili Bílí Tygři v početní výhodě a po kombinaci s Najmanem a Faško-Rudášem je poslal znovu do vedení svým druhým gólem v zápase Rychlovský. Kladno ale mělo připravenou rychlou odpověď, když Jágrovu střelu usměrnil za Paříkova záda Smoleňák. Týž hráč si o tři minuty později gólovou radost zopakoval a poprvé v utkání poslal Rytíře do vedení. Zároveň tím vyhnal Paříka na střídačku, do branky šel Král.

Domácím tento tah dodal potřebný impulz a za 15 sekund od Smoleňákova gólu bylo vyrovnáno. Chybu hostující obrany potrestal ranou pod horní tyč Najman. V 36. minutě šli Rytíři opět do vedení, Bláhovu střelu doklepl do sítě Veber a mohl tak slavit první extraligovou trefu. Krátce před druhou přestávkou navíc využil přesilovou hru dělovkou bez přípravy Ticháček a Kladenští odcházeli do kabin s dvoubrankovým náskokem.

Na začátku třetího dějství bylo pro Liberec ještě hůř. Klepiš se ladně protáhl kolem obránce a bekhendovým blafákem přidal už sedmý gól hostů. Liberec se mohl vrátit do hry v přesilovce, s Flynnovou tvrdou střelou si ale poradil Bow.

V 50. minutě navíc putovali současně na trestnou lavici domácí Ivan s Bulířem a Rytíři nabídnutou možnost využili. Po Dotchinově parádním pasu se podruhé v zápase trefil Tralmaks a zvýšil již na rozdíl čtyř branek. V závěru ještě útočil na hattrick hostující Smoleňák, Král se ale blýskl povedeným zákrokem.

Mužstvu Vervy v první třetině stačilo jen trestat hrubé chyby domácího týmu. Tu největší udělal v šesté minutě obránce Pavelka, mistr republiky s Litvínovem z roku 2015, jehož špatnou přihrávku přečetl Válek a v samostatném úniku se nemýlil. Podobně snadnou práci měl po hradeckém propadnutí v útočném pásmu Kirk, který jen nastavil hokejku do Abdulovy prudké přihrávky. Koblasa potom dostal spoustu prostoru od Marcela a Kudrnovu střelu dorazil do odkryté branky.

Trenéři Mountfieldu o přestávce zareagovali výměnou brankářů, Lukáše nahradil Fin Laurikainen. Impulz pomohl, Hradec rapidně zvýšil úsilí a po sedmi minutách skóroval další exlitvínovský hráč Estephan tečí Blainovy střely do Tomkova protipohybu. Litvínovský brankář ale svůj tým v dalších šancích podržel, zásadní byly především zákroky proti Langovi a Miškářovi.

Statistiky utkání. Livesport

Zlom přinesla Estephanova neproměněná šance v 46. minutě, neboť krátce po ní propadl Pláněk a hostům vrátil klid na hokejky druhým gólem večera britský útočník Kirk. Za prakticky rozhodnutého stavu se poprali Okuliar se Šaldou. O pár chvil později přidali hosté z přesilové hry pátý gól, který byl připsán střílejícímu Davidu Kašemu, třebaže se o autorství hlásil jeho bratr Ondřej.

Před zápasem proběhlo ocenění dvou dlouholetých olomouckých hráčů. Jan Knotek se stal historicky prvním hráčem klubu, který za Olomouc vstřelil 100 extraligových branek, Branislav Konrád během devíti sezon v Olomouci a tří startů za Třinec odchytal již 300 zápasů v základní části soutěže.

Oceláři strávili většinu úvodní části v útočné třetině. K vážnějším šancím to však dlouho nevedlo, až po chybě v olomoucké rozehrávce měl šanci Voženílek, jenže z bezprostřední blízkosti proti Sedláčkovi neuspěl. Olomouc navíc vytěžila z minima maximum, když se při hře čtyř proti čtyřem prosadil tvrdou střelou obránce Černý. Vzápětí však Třinec využil nedůrazu domácích po vhazování a po přihrávce Hrehorčáka srovnal Holinka.

Statistiky utkání. Livesport

Olomouc mohla jít znovu do vedení během přesilové hry na začátku druhé třetiny, kdy střelu nejproduktivnějšího hráče domácích Navrátila zastavila horní tyčka Mazancovy branky. Brankář hostů pak uspěl také proti Kuncovi, který ho nepřekonal po kombinaci s Nahodilem. Třinec si ve druhé polovině prostředního dějství vytvořil souvislý tlak, ale brankáře Sedláčka nikdo z hostů nepřekonal.

Třinec se dostal do vedení během přesilové hry ve třetí třetině, kdy Jeřábkovu střelu usměrnil za Sedláčkova záda Roman. Olomouc byla blízko srovnání při střele Bambuly a dorážce Knotka, jenže Mazanec oba pokusy pokryl. Další branka už v Olomouci nepadla a Třinec si tak z Hané odvezl všechny tři body.

Tabulka extraligy