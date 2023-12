Zápas jsme měli pod kontrolou, svými chybami jsme ho zdramatizovali, řekl Řepík

Dlouho suverénním krokem mířili za pátou výhrou v řadě hokejisté Sparty v souboji dvou tradičních rivalů proti Kladnu. Ve středočeském derby vedli po dvou třetinách 4:0, pak ve třetí části 5:1, jenže po pátém gólu dvakrát v rychlém sledu inkasovali, a protože do konce zbývalo v tu chvíli takřka 12 minut, bylo zase o co hrát. Kapitán Pražanů Michal Řepík (34) v rozhovoru s novináři přiznal, že jeho tým si situaci zbytečně sám zkomplikoval.

"Myslím, že jsme měli zápas pod kontrolou. Vedli jsme 4:0, ale pak jsme udělali chybu na modré čáře, ztratili jsme puk, Kladno toho využilo a snížilo. Chvilku potom jsme po našem pátém gólu dostali další a začali bláznit, hned jsme dostali další branku," líčil Řepík.

Reakce domácí střídačky na sebe nenechala dlouho čekat, trenéři sáhli k oddechovému času. "Tam jsme si na střídačce něco řekli a nakonec to ustáli. Ale přes dvě třetiny máme zápas pod kontrolou a sami si ho svými chybami zdramatizujeme," podivoval se Řepík, jak jeho tým nechal Rytíře, aby se ještě vrátili do hry o body.

Statistiky utkání. Livesport

Předposlednímu celku tabulky k tomu pomohl skvělým výkonem brankář Adam Brízgala, který kryl několik stoprocentních příležitostí sparťanů a přes pět inkasovaných gólů byl hlavní postavou Kladna. "Chytal výborně," ocenil Řepík. "My jsme měli ještě další šance, které jsme mohli proměnit. Byly tam situace, které jsme možná až moc přehrávali. Když šance jsou, je potřeba to tam zkoušet rvát, co nejvíce to jen jde. On byl ale určitě jejich nejlepším hráčem," dodal Řepík.

"Myslím, že oba gólmani chytali výborně. Na Kořena (Josefa Kořenáře) toho moc nešlo, ale když tam pak nějaké situace byly, dokázal to pochytat. Stejně tak Brízgy na druhé straně vychytal hodně tutovek. Z mého pohledu podali oba gólmani výborný výkon," doplnil útočník Pavel Kousal, autor druhého gólu Sparty.

K dokonalosti bylo daleko

Také on cítil, že k dokonalosti měl výkon mužstva kouče Pavla Grosse daleko. "Po reprezentační pauze jsme měli jen jeden zápas, kdy jsme se do toho museli nějak dostat. Tak to bylo trochu znát. Ve druhé třetině jsme ale dokázali dát tři góly a hráli jsme dobře. Škoda, že pak ve třetí jsme je nechali trošku hrát a dostali jsme tři góly, což by se nám nemělo stávat," litoval Kousal.

"Možná mělo trošku vliv, že jsme měli velký náskok. Kdyby to bylo 1:0, asi bychom hráli jednodušeji, ale tohle rozhodně nemůže být žádná výmluva. Ať je to 1:0 nebo 4:0, tak máme hrát pořád stejně a nedat soupeři vůbec šanci. Oni neměli moc co ztratit a najednou nám tam jezdili dva na jednoho nebo tři na dva. Příště v Plzni si na to dáme pozor a bude to lepší," ujistil Kousal.

Sparta udělala první ze tří krůčků k tomu, aby do konce roku sesadila z vedoucí příčky Pardubice, které hrají Spenglerův pohár v Davosu. Pražané mají aktuálně pětibodovou ztrátu, ale když vyhrají v Plzni a pak doma zdolají Olomouc, aniž by ztratili jediný bod, Dynamo přeskočí.

"Do play off vždycky chcete jít z co možná nejlepšího místa a skončit před Pardubicemi by bylo určitě něco speciálního. Vyhrát základní část by znamenalo mít pak i větší sebevědomí do play off. Ne snad, že bychom se na to vysloveně nějak zvlášť soustředili, ale když to přijde a dostaneme se před ně, budeme jedině rádi," přitakal Kousal.