Trenér Gross: Proč Spartě tak dlouho uniká titul? Nevím a nezajímá mě to. Koukám dopředu

Nový trenér hokejistů pražské Sparty Pavel Gross (55) dal během setkání s novináři jasně najevo, že se nehodlá zaobírat tím, proč ambiciózní klub čeká už 16 let na zisk mistrovského titulu. Rodák z Ústí nad Labem chce jít svou cestou. Zajímá ho přítomnost a budoucnost, kterou může sám svým působením na hráče - a nejen ze střídačky - ovlivnit.

Před Grossem, jenž vytvořil dvojici s dosavadním koučem Miloslavem Hořavou, bude v sezoně jasný cíl - vrátit Spartu na trůn, kde byla naposledy po skončení ročníku 2006/07. "Vůbec nevím, proč Spartě uniká titul tak dlouho. A ani mě to nezajímá," prohlásil Gross. "Nebyl jsem tady, stejně jako hodně hráčů. Je těžké něco analyzovat, když u toho nejste. Neznáte kabinu, energii... Neznáte, co fungovalo a co ne," vysvětlil.

Na tlak, který je s působením ve Spartě spojený, je připravený. Částečně i díky tomu, že její dres v letech 1987 až 1990 jako hráč oblékal. "Tlak máte všude. Je jasné, že Sparta je mediálně sledovaná, ale když v ní podepíšete jako hráč, manažer nebo trenér, tak už je vám jasné, co přijde. Mou malinkou výhodou může být, že už jsem tu před hodně dlouhou dobou strávil tři roky. A s tím tlakem to tehdy nebylo jiné," připomněl Gross.

"Možná je i výhodou, že už jsem tady dlouho nebyl. Nemám sociální sítě, noviny čtu strašně málo. Nejde ale o ten tlak jako takový. Jde hlavně o to, abychom věděli o své síle a silných stránkách, které si máme v každém tréninku a zápase přenést na led," zdůraznil Gross.

Lidská stránka

Na nové prostředí si přes dlouhodobé působení v Německu nijak zvlášť zvykat nemusel. "Dvaadvacet let jsem žil tady, třiatřicet let v cizině, je mi pětapadesát. Všechno to jsou krásná čísla," řekl Gross s úsměvem. "Jsem rodák z Ústí, ve Spartě jsem strávil nádherné tři roky. Pořád to tady znám. O prázdninách jsme se s rodinou do Česka vraceli. Není to žádná obrovská změna."

V otázce poznávání hráčů je to ale jiné. Chce své svěřence dobře poznat nejen na ledě, ale mít přehled i o jejich zázemí. "Na to člověk potřebuje pár týdnů. Nebo spíš měsíců. To je pro mě to nejdůležitější - poznat kluky po všech stránkách. Na ledě všechno vidíte, klidně i z videa, ale nejvíc chci poznat hráče po osobní stránce. Zajímá mě, jak kluci žijí, jaké mají koníčky, jak se má jejich rodina, co dělají jejich děti," přiblížil Gross.

Podobné seznamování probíhá v těchto dnech prakticky pořád. "Třeba dojde i na kafe po tréninku. Většinou jde o takový klasický 'small talk', kdy si sedneme a pokecáme. S každým hráčem už jsem měl docela velký mítink, takže už o nich a jejich zázemí přece jen něco vím," pochvaloval si Gross. "Ale chci, aby to takhle bylo i dál. Abych měl přehled a věděl, jak se hráči cítí i v sezoně," dodal.

S Hořavou, který je další uznávanou trenérskou personou, navazují na společné působení ve Wolfsburgu. Vědí, co od sebe mohou očekávat. "Těším se na to, bude to dobrá spolupráce. Miloš je dobrý fachman a vždycky, když přišel do Sparty, oživil ji a restartoval. Bude pracovat s obránci a na hře v oslabení," uvedl Gross.

Atraktivní hokej

Ačkoli má v kádru řadu velkých jmen, plánuje zapojit i mladé hráče, byť v omezeném počtu. "Ambice a očekávání jsou ve Spartě veliké a jen s mladými kluky to hrát nejde. Jeden dva mladí hráči se ale určitě zaintegrují. Teď s námi trénuje Petr Hauser, který měl velký podíl na titulu juniorky. Bude určitě i hrát. Nezapomínejme ale, že přechod z juniorů do áčka je obrovský skok. Jsem rád, že máme možnost spolupracovat s Litoměřicemi, kde taky máme své hráče," podotkl Gross.

K úspěchu chce dojít aktivním herním stylem, který by měl být atraktivní i pro diváky. "Když se na mužstvo podívám, máme dobré bruslaře. Z toho bude vycházet celý systém Sparty. Budeme brusliví, nebudeme čekat na chybu soupeře, naopak ho budeme chtít donutit k tomu, aby ty chyby dělal. Vzadu máme velké obránce, tak to musí být cítit. Strašně důležité také je, aby v naší hře byla trpělivost," zdůraznil Gross.

"Sparta už v minulé sezoně pod Milošem a Hansem Wallsonem (tehdejším asistentem) hrála parádní hokej. U hodně těchto dobrých věcí zůstaneme a přidáme navíc nějaké maličkosti," řekl Gross.