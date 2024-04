Třetí výhra? Nejtěžší bývá udělat poslední krok, ví kladenský útočník Jarůšek

Brankou a asistencí přispěl útočník Richard Jarůšek (32) k vítězství hokejistů Kladna v třetím utkání baráže o extraligu v Brně nad domácím Vsetínem 3:2 a k získání mečbolu v boji o udržení mezi elitou. S třemi góly a stejným počtem asistencí je neproduktivnějším hráčem série. V rozhovoru s novináři si autor úvodní branky duelu ze čtvrté minuty pochvaloval, jak byl brzy získaný náskok nad prvoligovým šampionem důležitý.

"Věděli jsme, že bude start rozhodovat. Čekali jsme, že je poženou fanoušci. To je jejich jedna a možná jediná šance nás na začátku zatlačit. Naštěstí jsme dali rychlý gól a celý zápas vedli. To bylo důležité," řekl Jarůšek, který v přípravě na baráž nabral formu. V základní části v 52 duelech vstřelil čtyři góly a nasbíral 13 bodů.

Rytíře posunul do vedení po přihrávce Matyáše Filipa, díky které se dostal za obranu Valachů a překonal gólmana Maxima Žukova z pravého kruhu k protější tyči. "Maty (Filip) to krásně zpomalil a dal mi puk z druhé vlny. Natlačil jsem se tam. Moje jediná šance byla dát si puk do forhendu a střílet nad vyrážečku. A to jsem přesně udělal a padlo to tam," popsal.

Statistiky utkání. Livesport

Uzdravená jednička Žukov se do branky Vsetína dostal poprvé v sérii, ale Jarůšek v tom velký rozdíl neviděl. "Musíme si s tím poradit, ať je v té brance kdokoliv. Moc jsme to nevnímali. Věděli jsme, že dlouho nechytal, tak jsme toho chtěli využít. Snažili jsme se střílet, tlačit do brány," konstatoval.

Byl rád, že Kladno udrželo vedení i po divokém konci prostřední části, v které měl soupeř převahu. "Ve druhé třetině nás tlačili. I v té třetí třetině, už jsme hráli jen o to, abychom to umlátili. To se zaplaťpánbůh podařilo. Stav 3:0 je paráda. Samozřejmě nás výborně podržel Brízgy (brankář Adam Brízgala). Jsme šťastní, že jsme to umlátili."

Pro odchovance Komety je každý zápas v Brně výjimečný. "Mám tu rodinu, takže se sem rád vracím. Začínal jsem tu s hokejem. Zápasy tady mám rád," prohlásil Jarůšek a ocenil atmosféru ve vyprodané Winning Group Aréně. "Je úžasné, že se hraje před tolika lidmi. Máme výhodu, že když jsme jezdili hrát s Brnem, tak to mělo jiné barvy, ale jinak to bylo stejné. Bylo také vyprodáno. Nás to nepřekvapilo. Byla výborná kulisa. Hrálo se nám v tom dobře."

Kladno může už v pondělí opět v Brně proměnit mečbol a potřetí za sebou se v baráži udržet v extralize. "Zase bude důležitý začátek. Pomohlo by nám, kdybychom dali první gól. Je to 3:0, ale pro nás to nekončí. Viděli jsme Spartu, jak dopadla. Musíme být šťastní, ale obezřetní," prohlásil Jarůšek a připomněl vyřazení Sparty v semifinále s Třincem po obratu z 3:0 na 3:4 na zápasy.

Žádné uspokojení nepřipouští. "Jestli chceme zůstat v extralize, musíme podávat takové výkony, že Vsetín porazíme. Podobné myšlenky se nám nesmí dostat do hlavy. Můžeme slavit do půlnoci, ale musíme udělat poslední krok. Říká se, že to je nejtěžší. Ale musíme vyhrát, jestli chceme zase příští rok hrát v extralize," doplnil Jarůšek.

Dnešní třetí duel viděl jako klíčový. "Každý zápas je těžký. Viděli jsme tu atmosféru v Brně. Ale říkali jsme si, že dneska asi bude zápas zlomovější. Věděli jsme, že to bude jejich první domácí, ve kterém je fanoušci poženou," řekl.