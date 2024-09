První hradeckou výhru trefil šestnáctiletý Novotný: Je mi jedno, jak jsem ten gól dal

Když skóroval proti Kladnu před necelým rokem, stal se hokejový útočník Adam Novotný (16) historicky nejmladším střelcem české extraligy. Druhý gól přišel v utkání se stejným soupeřem a pro Hradec Králové měl ještě větší význam, neboť díky němu Mountfield poprvé v nové sezoně vyhrál. Novotný v rozhovoru s novináři přiznal, že měl při zakončení velké štěstí.

Novotný rozhodl duel pátého extraligového kola brankou v 57. minutě. "Byl to hrozně důležitý gól, protože jsme už potřebovali vyhrát. Fanoušci nás v tom ve třetí třetině nenechali a jsem strašně rád, že jsem mohl týmu takhle pomoci," líčil v emocích střelec vítězného gólu.

Do branky přitom dostal kotouč s velkou pomocí štěstí. "Měli jsme s Kubou Pourem domluvený signál před buly. On objel bránu a hodil puk před ní, já jsem ho trefil bruslí, ale ten pohyb nebyl kopnutí. Jen jsem jel do brány a brzdil. Je mi jedno, jak jsem ten gól dal, na to už se nikdo neptá," usmíval se Novotný.

Střelci utkání. Livesport

Do smíchu mu však nebylo ve chvíli, kdy rozhodčí zamířili celou situaci zkontrolovat k videu. "Upřímně nevím, co se tam zkoumalo. I videokouč říkal, že gól bude platit. Trošku jsem se bál a říkal si 'to snad ne', ale byl jsem si stoprocentně jistý, že jsem to nekopl," opakoval hrdina večera, jenž zvýraznil výborný výkon čtvrté hradecké formace.

Už ve druhé třetině se prosadil Jakub Pour a za stavu 2:2 měl dvě velké šance na rozhodnutí i centr Martin Štohanzl. Mladý útok si neustále říká o větší prostor na ledě. "Víme, jaká je naše role, a snažíme se ji plnit. Jsem rád, že naše lajna tentokrát dostala příležitost i v posledních minutách třetí třetiny. Myslím si, že jsme se toho chopili výborně," řekl Novotný.

Skóroval proti Jágrovi

Jeden z velkých talentů českého hokeje navíc tentokrát skóroval v utkání, kdy proti němu stál Jaromír Jágr. Oba hráče od sebe dělí neuvěřitelných 36 let. "Je to něco nepopsatelného zahrát si proti němu. V životě by mě nenapadlo, že se mi to poštěstí. Při zápase jsem na to ale nemyslel, prostě jsem ho bral, jako že to je normální hráč. Mám k němu ale neskutečnou úctu a jsem rád, že se mi proti němu ještě podařilo dát gól a vyhrát," uvedl Novotný.

Zatímco před rokem po duelu v Kladně převládala u tehdy patnáctiletého střelce osobní radost, tentokrát byla na prvním místě jednoznačně radost z týmového vítězství. Mountfield se zatím výsledkově trápil a z úvodních čtyř zápasů získal jeden bod, přestože vůbec nehrál špatně.

"Bylo to o trpělivosti. Ve většině zápasů jsme byli lepším týmem, ale vždycky přišla nějaká hloupá vyloučení, která nám zápas prohrála. Kdybychom byli horší, tak by určitě přišly změny ve formacích, ale takhle ani nebyly potřeba. Teď jsme to konečně zlomili. V týmu bude větší pohoda a věřím, že nasedneme na vítěznou vlnu," dodal Novotný.