Tvrďák Smoleňák byl naměkko. Nejsilnější zážitek v kariéře, řekl o vřelém přivítání v Hradci

Málokdy se v rámci extraligového zápasu stane, že některá událost zastíní výsledek a výkon obou soupeřů. V Hradci Králové se to v dnešním utkání 21. kola téměř stalo. Celý stadion před utkáním s Kladnem bouřlivě přivítal bývalého kapitána místního týmu Radka Smoleňáka (36), který v tu chvíli nemohl zadržet slzy.

"Bylo to krásné. Doufal jsem, že mě tady přivítají hezky, ale tohle bylo úplně nad rámec. Určitě je to pro mě nejsilnější zážitek v kariéře. Emočně se tomu nevyrovná ani první zápas v NHL nebo mistrovství světa, pro mě osobně je tohle určitě nejvíc," líčil dojatý Smoleňák po prvním utkání na hradeckém ledě v dresu soupeře.

Za Mountfield odehrál šest sezon a nastřílel 92 gólů, což je rekord klubové historie. V posledních čtyřech ročnících vedl východočeský celek jako kapitán, došel s ním do finále Ligy mistrů i domácí extraligy. Není divu, že datum 24. listopadu 2023 měl v kalendáři červeně zakroužkované.

"Děti mi to připomínaly a spoustu lidí mi volalo. Určitě je to pro mě o to silnější, že mě zdejší lidi ocenili za práci, kterou jsem tady odvedl," přiznal. "To je víc než góly, medaile nebo peníze. Je to neskutečné a moc si toho vážím," vzkázal jak vedení hradeckého klubu, tak i fanouškům.

"Děkuju všem. Jenom to ukázalo, jak skvělá organizace Hradec je, a stejně tak i celé město. Fanoušci pro mě vyrobili hezký transparent, který bych si nejradši vzal domů a vylepil si ho, ale zas tak velký dům nemám," podotkl s úsměvem aktuální kapitán Kladna.

Musíme být nejpracovitější a nejagresivnější tým v lize

Při dojemném ceremoniálu si podal ruku se všemi hradeckými hráči, s nimiž sdílel kabinu až do začátku letošního října. Emoce z něj ale po úvodním vhazování rychle opadly. "Pak už jsem to moc nevnímal. Věděl jsem, proč jsem tady. Proto, abychom získali každý bod. To se nám bohužel nepodařilo," litoval po těsné porážce 1:2.

Rytíři přitom odehráli velmi dobrý zápas, favorizovaného soupeře dostávali rychlým přístupem do velkých nesnází, což platilo téměř pro celé utkání. "Já pořád říkám, že jestli chceme být úspěšní, musíme být nejpracovitější a nejagresivnější tým v lize. Nechci nás snižovat, ale nemůžeme si to s nikým rozdávat na férovku, to je realita," uvedl Smoleňák.

Jeho tým prohrál vinou rozdílového gólu jiného kladenského odchovance Jana Eberleho už posedmé v řadě, ačkoli hradecké hokejisty přestřílel 27:20. To se přitom povede málokomu. I když Rytíři pod Bílou věží naposledy v únoru 2022 vyhráli, čelili 68 střelám. V současnosti působí navzdory černé sérii mnohem lepším dojmem.

"Udělali jsme spoustu dobrých věcí, ale bohužel máme problém se střílením gólů a v brankovištích. Nesmíme ale mít hlavy dole. Teď nás čeká hodně důležitý zápas s Mladou Boleslaví, pro nás hlavní v téhle polovině sezony. Musíme pracovat a poučit se z malých chyb, které jsme udělali," doplnil Smoleňák.