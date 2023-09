Umíme zabrat, když je to potřeba, těšilo po první výhře dvougólového střelce Daňa

Třinečtí hokejisté se dočkali ve 3. extraligovém kole první výhry a už nezopakují mizerný start minulého ročníku, který začali čtyřmi porážkami. O vítězství mistrovského týmu 4:1 nad Libercem se zasloužil svými prvními dvěma góly v sezoně Marko Daňo (28).

"Měli jsme v paměti, jak to šlo minulý rok, takže jsme si z úvodních dvou proher nedělali těžkou hlavu. Nechci říci, že jsme na to zvyklí, ale umíme se z toho oklepat a zabrat, když je potřeba," řekl Daňo novinářům. "Řekli jsme si, že nás čeká důležitý zápas, všichni jsme bojovali celých šedesát minut a hráli jako mužstvo. To se projevilo ve výsledku," pokračoval.

Třinec nasměrovala k výhře úvodní třetina, po které vedli o dva góly. Na 2:0 upravil z velkého úhlu právě Daňo, který pak uklidnil obhájce titulu i trefou na 3:1 při hře Liberce bez brankáře. Slovenský reprezentant obhajuje korunu pro krále střelců z poslední základní části. Zvýšený tlak ale na sobě necítí.

"Je to zdravá motivace," řekl Daňo. Nijak ani neprožíval, že v prvních dvou zápasech neskóroval. "Věřím, že když budu stejně jako minulou sezonu dělat dobré věci, tak budu odměněný a budu pomáhat týmu. To znamená, že budu před brankou a v pozicích, odkud góly padají. Sice to tam bolí, ale já to tak mám rád," vysvětlil.

Jeho slova potvrzuje i vyloučení za potyčku s Janem Šírem. "Zastavil jsem před brankářem, který chytil puk. Mladý chlapec přišel za mnou a šťouchl do mě. Nebojím se toho, tak jsem ho šťouchl nazpátek," přiblížil situaci.

Přehled utkání Třinec – Liberec 4:1

Oba týmy si připsaly shodně sedm trestů, i trenéři Třince a Liberce si posteskli, že kvůli četným vyloučením vypadli od druhé třetiny z rytmu. Hosté z jedné přesilové hry snížili ve 28. minutě na 1:2. "V každém zápase máme hodně vyloučených a musíme se s tím popasovat. Není to dobré pro nikoho. Doufám, že v dalších utkáních budeme hrát oslabení trochu méně," přál si Daňo.

Poslední dva góly Oceláři vstřelili při risku hostů bez brankáře. Daňa ani nepřekvapilo, že se Liberec odhodlal ke hře v šesti už v 57. minutě. "Někteří trenéři mají v oblibě, že nečekají do poslední minuty, kdy už není tolik toho času. Zkusili to po zakázaném uvolnění. Možná si mysleli, že nemáme na ledě bránící hráče, a naštěstí pro nás to vyšlo tak, že jsme dali gól a pojistili výhru," konstatoval.

Tabulka extraligy