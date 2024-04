V Pardubicích odstartuje finále play off, Třinec připouští únavu z bojů se Spartou

Ve vyprodané pardubické enteria areně odstartuje v 18:00 finálová série play off extraligy mezi Pardubicemi a Třincem. Domácí Dynamo ovládlo základní část a ve vyřazovaní části zatím zaváhalo jen jednou. Oceláři budou útočit na pátý titul v řadě, ale mají za sebou mnohem náročnější play off. Ze čtvrtfinále i semifinále totiž postoupili po maximálním počtu sedmi zápasů a v sobotu proti Spartě uspěli až ve čtvrtém prodloužení.

Zatímco Třinec hraje v posledních letech finále pravidelně, Pardubice do boje o titul postoupily po 12 letech. V sezoně 2011/12 porazily Brno a extraligu ovládly pošesté v klubové historii. Teď se Dynamo může stát prvním týmem od roku 2016, který vyhrál základní část i play off. Naposledy se to podařilo Liberci.

"Nad tím vůbec nepřemýšlíme, Základní část skončila před měsícem a půl, teď je nová soutěž. Play off, na které se soustředíme. Tohle neřešíme," prohlásil trenér Marek Zadina.

Východočeši postoupili do finále již 5. dubna a od té doby čekali na jméno posledního soupeře v cestě za ziskem Masarykova poháru. Dlouhá pauza ani nejistota ohledně budoucího protivníka ale podle Zadiny problém v přípravě nepředstavovaly.

"Pro nás je to podobné jako před čtvrtfinále. To jsme měli volno dvanáct dnů, teď jich je jedenáct. A stejné to bylo i se soupeřem, taky jsme měli několik variant. Jsme na to připraveni a nezaskočí nás to," řekl Zadina. Souboj s Třincem pro něj bude prestižnější, protože v klubu úspěšně působil. Jako asistent Václava Varadi se podílel na zisku tří titulů.

Třinec si šestý postup do finále v řadě zajistil v sobotu v dramatickém duelu proti Spartě. Oceláři jako první tým v české historii otočili sérii z 0:3 na 4:3 a následně mysleli hlavně na odpočinek a regeneraci. V neděli dostali hráči volno a v pondělí se opět začali připravovat na další zápasy.

"O kolik odpočatější budou Pardubice? O milion procent? Těžko říct, jestli si lze do úterý vůbec odpočinout...," přiznal kouč Zdeněk Moták po čtvrté výhře nad Spartou, o které rozhodl útočník Miloš Roman v čase 121:46.

Slezané odehráli v play off více zápasů než Pardubice, podobnou situaci ale zažili i před rokem, kdy k titulu došli z předkola. "Půjdeme do roboty. Zase navlečeme montérky, pracovní rukavice a povalíme dál. Bohužel to začíná brzy, asi bychom potřebovali trošku odpočinku navíc, což ví asi dobře i Pardubice, ale možná, že my budeme v úterý rozjetí," řekl Moták.

Oba týmy se v play off utkaly i před rokem. V semifinále Třinec vyřadil Pardubice po výhře 4:3 na zápasy, poté co v posledním souboji vyhrál na východě Čech 2:1. Domácí Tomáš Hyka mohl přitom v čase 59:57 vyrovnat, neproměnil ale trestné střílení.