Co přineslo semifinále extraligy? Historický obrat, gól v poslední vteřině a návrat fantoma

Boj o Masarykův pohár má před sebou poslední sérii. V repríze loňského semifinále se střetnou Pardubice s Třincem, pojďme se ale podívat na to, co přinesly boje mezi nejlepší čtyřkou. Semifinálové bitvy nabídly spoustu zajímavých situací, krásných gólů i skvělých zákroků, vše ale zastínil historický obrat třineckých hokejistů. Oceláři prohrávali v sérii 0:3 na zápasy a dělilo je 0,2 vteřiny od vyřazení, přesto si zahrají o pátý titul v řadě.

Nejlepší hráč

Pro postup Sparty dělal, co mohl. Pravidelně na ledě trávil kolem dvaceti minut a znepříjemňoval hru třineckým tahounům. Překvapivě se ale činil hlavně v útočném pásmu. Obránce Jakub Krejčík dal v sedmi zápasech proti Třinci hned čtyři branky a odmítl nálepku beka, kterému chybí body.

Poprvé se do statistik zapsal ve třetím duelu série, kdy rozhodl prodloužení a poslal Pražany do vedení 3:0 na zápasy. Prosadil se i ve druhém utkání na ledě Ocelářů, v tom ale jeho kontaktní branka k obratu nepomohla. Hlavní chod si pak schoval na klíčový sedmý duel. V O2 areně domácí Spartu dvakrát poslal do vedení a v maratonském zápase odehrál téměř čtyřicet minut. Nic z toho ale k zastavení třineckého stroje nepomohlo. Sparťanské čekání na titul se protáhne minimálně na osmnáct let.

Nejlepší brankář

Sérii začal na lavičce. Do branky se dostal kvůli zranění Marka Mazance až ve druhém duelu a dvakrát za sebou neodvrátil prohru v prodloužení. Vše nasvědčovalo tomu, že Sparta prolomí jeho kouzlo. Třinecký fantom Ondřej Kacetl ale opět ukázal, že s důležitostí zápasů jdou jeho výkony strmě vzhůru.

V závěrečných čtyřech zápasech téměř zavřel branku, inkasoval v součtu pouze pět branek a úspěšnost zákroků vytáhl na 96,5 procenta. V rozhodujícím sedmém duelu zlikvidoval 56 střel a dotlačil Třinec k historickému obratu a patnácté vyhrané sérii v řadě. Jestli někdo umí načasovat formu na vyřazovací boje, je to právě třiatřicetiletý sympaťák.

Nejlepší akce

Série mezi Pardubicemi a Litvínovem zůstala vzhledem k jednoznačnému průběhu ve stínu druhého semifinále. Jestli v ní ale něco nechybělo, byly to parádní trefy. Ve čtyřech zápasech Dynamo i Verva připravily divákům několik skvělých kombinací, tu nejlepší si ale do závěrečného zápasu schovali Lukáš Sedlák s Tomášem Hykou.

Hokejová dvojčata využila litvínovského zaváhání ve středním pásmu a učebnicově vyřešila přečíslení dva na jednoho. Sedlák posunul puk na Hyku, přibrzdil si, aby nechal odjet jediného obránce, parťák z prvního pardubického útoku mu puk vrátil a na reprezentačního forvarda zívala prázdná branka bezmocného Mateje Tomka.

Pardubice i díky skvěle sehranému protiútoku otočily nepříznivé skóre 1:3 a v nejkratším možném čase si došly pro první postup do finále od titulové sezony 2011/12.

Nejlepší zákrok

Opět se musíme vrátit k sérii mezi Spartou a Třincem. Pražané v sedmém duelu přišli o vedení v poslední minutě, i přesto si v prodloužení mohli dojít pro postup. Nejblíže klíčové trefě byl v páté minutě druhého nastavení Michal Řepík, jenž byl po skvělé nahrávce Vladimíra Sobotky úplně sám před Kacetlem.

Kapitán Pražanů ale ukázal, že ho série s Třincem nezastihla v ideálním rozpoložení. Ve stoprocentní šanci mířil dobře nahoru, Kacetl se proti němu ale dokázal rychle přesunout a skvělým zákrokem vyrážečkou odmítl konec série.

Událost semifinále

Tohle jsou momenty, které dělají play off tak zajímavým. Oceláři v šestém zápase prohrávali 0:1 a marně dobývali branku Jakuba Kováře. Zdálo se, že Sparta zastaví jejich skvělou sérii neporazitelnosti. Běžely poslední sekundy základní hrací doby a puk byl za brankou, v tom se ale stalo něco naprosto nečekaného. Daniel Voženílek pokusem poslední naděje zkusil ze záporného úhlu nachytat gólmana Kováře a puk si překvapivě našel cestu až do sítě.

Na časomíře zbývaly dvě desetiny vteřiny. Přesně tolik času dělilo Třinec od vypadnutí. Svěřenci Zdeňka Motáka ukázali, že pro ně není žádný zápas ztracený a v prodloužení dokonali obrat. Řekli si tak o rozhodující sedmý duel, ve kterém znovu srovnali v poslední minutě a ve čtvrtém prodloužení vstřelili postupový gól.

Statistika semifinále

Na čtyři vítězné zápasy se české play off hraje od sezony 2002/03, až do soboty ale žádný tým nedokázal otočit nepříznivé skóre 0:3. Je symbolické, že se to povedlo právě Ocelářům, kteří historickým počinem protáhly svou nepřemožitelnost ve vyřazovacích bojích na 15 sérií. Svěřenci Zdeňka Motáka živí naději na pátý titul v řadě, kterým by vyrovnali vsetínskou dynastii z konce devadesátých let.

O jak ojedinělý počin jde dokazuje i statistika ze světa. Otočit sérii ze stavu 0:3 dokázalo jen 12 týmů v historii. Slovenský Trenčín a švýcarský Zug to dokázaly dokonce dvakrát.

Ze sociálních sítí

Myslíte si, že sedmizápasová série vyždímala pouze hráče? Fotka třineckého trenéra Zdeňka Motáka po maratonském sedmém zápase dokazuje, že play off je extrémně náročné i pro muže na lavičkách.