Opravdu jsem věřil, že přepíšeme historii, říkal po semifinálové sérii vyčerpaný Kacetl

Třinecký brankář Ondřej Kacetl (33) v klíčové sedmé bitvě Ocelářů na ledě Sparty o postup do finále názorně ukázal, proč bývá označován za fantóma play off. Za úvodních 20 minut a 27 sekund sice dvakrát inkasoval, ale pak na zbývajících více než 101 minut branku před sparťany zcela uzamkl. Celkem si připsal porci 56 úspěšných zákroků. V jeho výkonu se zrcadlila neutuchající víra v dobrý konec, o níž mluvil pak mluvil i s novináři.

Třinec si zakládá na tom, že se nikdy nevzdává. I proto je prvním týmem, který v extraligovém play off dokázal postoupit přes manko 0:3 na zápasy. Mimořádnosti historické chvíle dodává i fakt, že se to Ocelářům podařilo proti silné Spartě, která měla ty nejvyšší ambice a moc chtěla ukončit čekání na titul přetrvávající od roku 2007.

Důležitá je víra

"U nás máme heslo familia… Obrovská týmová síla. Jeden maká za druhého. Makat, zblokovat střely, to je to, čím se řídíme. Ve všem si pomoct. A nikdy se nevzdat, což jste mohli vidět. Nikdy se nevzdáváme. Dneska, stejně tak minulé utkání. Důležitá je víra: v tým, v druhého hráče vedle vás. To nás posouvá dál. Musím říct, že jsem klukům opravdu věřil, že přepíšeme historii," řekl Kacetl.

Oceláři ztratili úvodní tři zápasy série, pak už si nemohli jakékoliv další zaváhání dovolit. "Šli jsme postupnými kroky. Věděli jsme, že potřebujeme zvládnout čtvrté utkání a připsat si první výhru. To se nám povedlo, pak jsme se snažili přidat další. A tak dál. Zápasy byly vyrovnané, dvakrát ve prospěch Sparty rozhodlo prodloužení. Něco málo nám vždycky chybělo, třeba zblokovat střelu. Ale věřili jsme si. Měli jsme vůli. Věříme jeden v druhého. Familia, která tady je v Třinci, rozhodla. Chtěli jsme postoupit," uvedl Kacetl.

Sám má na postupu obrovskou zásluhu. Místy ztěžka vydýchával fyzické i psychické vypětí. V prodloužení však předvedl několik vynikajících super zákroků. "Jsem rád, že jsem kluky podržel. Byly to jasné šance. Třikrát jsem slyšel po zákroku, že spoluhráči ze střídačky křičeli, že je to super… Byl jsem za to rád. Pořád jsem věřil, že tam nějaké nahození spadne, že máme sílu, abychom rozhodli. A že historii chceme přepsat my," prohlásil Kacetl.

Vysvobození přinesl zkraje čtvrtého prodloužení Miloš Roman, jaké byly v tu chvíli jeho pocity? "Úleva, pocit štěstí, že jsme dali gól. Už to bylo fakt šíleně dlouhé, přál jsem si, aby byl konec," netajil.

Při rozhovoru s novináři na něm bylo vyčerpání dobře patrné. "Nohy bolí, celé tělo také. Bylo to náročné v tom horku, hlavně se udržet hlavou v zápase. Bylo to dlouhé, každé blbé nahození mohlo rozhodnout. Hlava jela na maximum. Ani nevím, kolik magnézia a soli jsme vypili, aby nás to udrželo v utkání. Těžko říct, ale bylo toho spoustu," uvedl Kacetl.

Pro gólmany bylo dnes psychické vypětí obrovské. Jsou neustále na ledě, každé jejich zaváhání může být kritické. "Zápas se hraje tak dlouho, jak se hraje… Nějaké prodloužení v play off se Spartou už bylo, dvě nám těsně nevyšla. Jsme rádi, že jsme to takhle last minute zvrátili. Pokud jde o sedmý zápas, snažil jsem se koncentrovat puk za pukem. Na každé nahození," popsal Kacetl.

"Nechtěl jsem to podělat, protože cokoliv může rozhodnout. Pořád jsem hledat puky, i když to bylo těžké. Když se nehrálo, snažil jsem se zhluboka dýchat a trošku vypnout. V tu chvilinku nemyslet na hokej. Ale jakmile se hodilo buly, zase jsem byl soustředěný," doplnil zkušený brankář.

Síly na Pardubice musíme najít

Budou mít Oceláři dost sil i na finále proti odpočinutým hráčům Dynama? "Musejí se vždycky někde najít. To je play off. Ať je někdo zraněný, nebo ne, musejí se najít síly za každou cenu," zdůraznil Kacetl.

Pátý titul v řadě a napodobení Vsetína je velkým lákadlem a zároveň hnacím motorem. "Nebudu lhát, bylo by to krásné. Chtěli bychom to. Ale musíme jít postupně. Zvládnout první zápas. Pracovat v něm tak, jak jsme pracovali čtyři vítězné zápasy po sobě. Musíme věřit, že to zvládneme. A nedívat se, jestli chceme být jako někdo jiný. Máme za sebou hrozně náročnou sérii, fyzicky i na hlavu to bylo náročné," řekl Kacetl.

Plánoval i proto, že od hokeje úplně vypne. "Teď dám od hokeje úplný off. Protože je to opravdu náročný. Do kdy? Do úterý, kdy startuje finále. Až v ten den zase začneme myslet na hokej. Teď si to rozebereme, v hlavách si odpočineme. Pak se začneme soustředit na další utkání," uvedl Kacetl.