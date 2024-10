V soubojích jsme propadali, od prvního střídání jsme byli všude pozdě, zlobil se Pech

Po povzbudivém pátečním vítězství nad Kladnem se hokejisté Českých Budějovic znovu ponořili do obrovského trápení. Porážka 1:4 v Hradci Králové, za kterou se trenér Motoru Ladislav Čihák (43) jihočeským fanouškům omluvil, pro ně byla z výsledkové stránky ještě velmi milosrdná. Kritická slova volil v rozhovoru s novináři i útočník Lukáš Pech (41).

"Od prvního střídání jsme byli všude pozdě. Ne o krok, ale o čtyři. V soubojích jsme propadali, neměli jsme žádné souboje vítězné. Z toho pramenilo, že Hradec Králové měl navrch a zaslouženě vyhrál," řekl Pech.

České Budějovice prakticky ztratily šanci na zisk bodů už v první třetině. Inkasovaly tři branky a ještě přestály celou řadu dalších náročných chvil. "Něco jsme si k tomu o přestávce řekli, ale bohužel. Druhá třetina byla o trochu lepší než první, ale nic tam nebylo. Žádné šance, žádné střely. Říkám, hrozný výkon," kroutil Pech hlavou.

Teprve v poslední části dokázal Motor částečně vyrovnat hru, vytvářet si příležitosti a také snížit zásluhou branky Mateje Kašlíka ve vlastním oslabení. "To už nic neřešilo. Měli jsme ještě přesilovku a odvolali gólmana, ale dostali jsme gól. Bohužel tam celý zápas byly jenom nějaké náznaky. Ani se neudržíme v útočném pásmu. Čtyři koukají, jeden hraje. Takhle nemůžeme," pokračoval budějovický veterán ostře.

Nelíbil se mu ani výkon v defenzivní části. "Hradec nás točil a cestoval po třetině, což je pak problém. Neuměli jsme ukončovat souboje. Každý má nějakou zónu a jakmile jsme rozházení, tak z toho máme guláš. Potom z toho neumíme jezdit dopředu," štvalo Pecha.

Statistiky zápasu. Livesport

V předchozím kole přitom Jihočeši doma vynulovali Kladno a nechali za sebou sérii pěti porážek. Nyní však ukázali, že o žádném herním vzestupu u nich zatím nemůže být řeč. Motor nadále zůstává u dna tabulky s devíti body. Dávno už zapomněl na senzační vítězství 6:1 nad Pardubicemi z třetího kola.

"Myslím si, že ten zápas nám ublížil. Všichni jsme lítali na obláčkách, že to půjde samo, ale ono to samo nejde. Začíná to od maličkostí, od vyhraných soubojů, hry do těla, blokování a statečnosti. Každý musí začít sám od sebe a nespoléhat se jenom na druhé. Mužstvo je tady kvalitní a podle mě je to jenom v hlavách," zakončil Pech velmi kritické hodnocení.

Tabulka Tipsport extraligy