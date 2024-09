Dresy v extralize. Který klub vymýtil křiklavé reklamy a kdo ponese na hrudi logo sponzora?

První sezona, kdy hokejisté na led vyjedou bez křiklavých reklam hrajících desítkami odstínů. V extralize se konečně podařilo, alespoň na tmavých variantách dresů, vyjednat sjednocení partnerských log. Nejeden tým kvůli této výjimce doma oblékne dříve venkovní barvy. Livesport Zprávy přinášejí přehled dresů všech 14 celků pro nadcházející sezonu.

Energie představila nové trikoty jako poslední klub z extraligového pelotonu až během pondělí. Přesněji řečeno novou bílou sadu, kterou budou karlovarští hráči oblékat ve většině venkovních zápasů. Na hruď se vrátil velký klubový znak, který je, stejně jako číslo na zádech, vyšitý. Speciální místo na přední části má upravené výroční logo připomínající výročí 30 let postupu ze druhé do první ligy.

Rytíři oslaví 100 let kladenského hokeje zlatými doplňky, které mají odkazovat na staré dobré časy a šest titulů v nejvyšší soutěži. Dresy zůstávají i nadále v modré a bílé variantě, po třech letech s pozměněným designem. "Na dresy vrací i zlatá barva, která Rytířům není cizí – na úplně prvních dresech s Rytířem na prsou byla taktéž a postupně se objevovala i v některých dalších verzích. Zlatá zároveň symbolicky odkazuje na nejsilnější éru klubu, což byla především 70. léta, ve kterých Kladno pod hlavičkou paní Poldi získalo většinu svých titulů," komentuje produktový manažer Jan Sýkora.

Radek Smoleňák v domácím dresu Rytířů. Rytirikladno.cz

Barevně sjednotit klubové partnery se podařilo pouze v tmavší domácí variatně, novinkou je také výroční logo na ramenou. Na oslavu jubliea Rytíři do vybraných utkání nastoupí i v alternativní výroční sadě.

Nejvýraznější změnou pro fanoušky ze severu Čech je bezpochyby přesun jmenovky nad číslo hráče, číslo v detailu límce nadále zůstává. Z ramen se vytratila bílá barva, jinak v boji o vysněnou první čtyřku půjdou Bílí Tygři v dresech takřka stejných jako v minulé sezoně.

Mimo Home Credit Arenu se budou opět rvát v bílé, tentokrát s modrými pruhy na rukávech.

Obě varianty dresů Bílých tygrů. Hcbilitygri.cz

Litvínov se vrací k tradiční černožluté kombinaci, která je s klubovou historii neodmyslitelně spjata. Novinkou je žlutá na rukávech, číslo v límečku dresu a obměněné pruhy. Klub také sjednotil partnerská loga. "Letošní podoba dresů je výsledkem trpělivé práce marketingu klubu, který se již několik let snaží o dosažení kompletní barevné jednotnosti," uvedla marketingová manažerka Lucie Mužíková.

Mimo stadion Ivana Hlinky Chemici opět vytahují žlutou a kompletně zahazují bílou variantu, která klubem vládla poslední dvě sezony.

Pardubice udělaly pokrok ze všech nejmenší. Vymizel modrý pruh za logem klubu a naopak přibylo hráčské číslo na límečku. Zcela sladit barvy partnerů se Dynamu nepodařilo.

Na venkovních dresech se rozšířily červené pruhy na rukávech, jinak jsou v tradiční bílé variantě.

Plzeňští jdou do sezony s novým trenérem i v jiné domácí barvě. Modrou, kterou hájili na venkovních hřištích, nyní diváci budou moci sledovat na domácích utkáních. Tradiční bílou naopak uvidí na výjezdech klubu.

Ve venkovní variantě barevná loga nevymizela.

Nejvíce se podařilo partnerská loga sladit Spartě, a to nejen v domácí verzi. Nové dresy odrážejí moderní minimalistické trendy, tradiční sparťanské barvy doplňují černé rukávy a pruhy. "Tradiční, přesto moderní. Konzervativní, přesto inovativní. Taková by měla být hokejová Sparta Praha," komentuje klub nový design na stránkách.

Na výjezdy se vrací rudé "S" na hrudi. "Jsem přesvědčený, že jsme se vydali správnou cestou. Zásluhu na tom mají osvícení partneři, ale i naši představitelé ve správní radě. V žádném okamžiku totiž nerezignovali na společnou myšlenku posunout hokejový segment o kousek kupředu. A to dřív nebo později ocení nejen stávající partneři, ale dost možná to otevře dveře k partnerstvím úplně novým," řekl o dresech David Dinda, marketingový manažer klubu.

Barvu domácích dresů mění i kralující mistr extraligy, na domácí utkání se navrátila červená. Zda změna zastaví jejich vítěznou vlnu, či červená přinese štěstí a Oceláři nad hlavou zvednou i šestý titul v řadě, ukáže možná již úvodní duel se Spartou. Design se ale oproti minulému zlatému ročníku tařka nezměnil. "Už před minulou sezonou jsme si jasně řekli, že dresy s motivy Třineckých železáren a Javorového jsou dresy na delší časové období," okomentoval tiskový mluvčí klubu Ondřej Kuchař.

Mimo Werk Arénu budou Oceláři o obhajobu usilovat v bílé, připravena je i třetí černá sada.

Vítkovice se změn nebojí. Po letech se vrací k dominantnímu logu, které střídá oblíbeného rytíře Vítka. "Je důležité si uvědomit, že Vítkovice byly posledním extraligovým týmem, který na dresu neměl klubové logo v dominantní velikosti," stojí na klubových stránkách.

"Tato dvoubarevná varianta dresů nás natolik okouzlila, že jsme se ji po poradě managementu klubu rozhodli zvolit jako domácí sadu dresů. Dresy obsahují ikonické barvy klubu, tedy dominantní modrou a bílou ve formě log partnerů. Světle modrý pruh je příjemným oživením, kterým se částečně vracíme také do minulosti, kdy tmavá varianta vítkovických dresů byla malinko světlejší než nyní," uvedl k volbě domácí sady PR & Média manažer klubu Jan Pazdera.

Bruslaři nepřekvapili a ani v letošní sezoně se na hrudi nebudou pyšnit klubovým znakem, ponesou ho nadále na ramenou. Změn ale pár je, čísla hráčů se přesunula pod límec, změnila se grafika pruhů a v domácí variantě se víceméně sladila loga partnerů. Do bojů o play off půjdou mladoboleslavští klasicky v kombinaci zelené a bílé.

Olomoucké dresy prošly pouze drobnými změnami. Hráčské číslo se přesunulo z hrudi do límce, přibyly sponzoři a pruhy na ramenou. V červené variantě jsou partnerská loga sladěna. Dres nadále zdobí silueta města.

"Chtěli jsme vycházet ze sad dresů z minulých let. Změny tedy nejsou úplně dramatické. Mně se dresy líbí, ale hlavní je vždycky to, aby se v nich dobře hrálo hráčům a aby v nich vyhrávali," uvedl marketingový manažer Simon Vejtasa.

Domácí barvy obměnila i Kometa. Z modrých dresů zmizel horizontální pruh protínající logo, což byla novinka minulého roku, i pruhy na rukávech. Krom sjednocení partnerských log se toho od loňské sezony příliš nezměnilo.

O lepší než loňské páté místo zabojují brněnští mimo svůj rajón v bílé.

Venkovní varianta dresů. Hc-kometa.cz

Zajímavé změny se nebáli v Hradci. Dominantou dresu na přední straně je standardně logo, letos ale jednobarevné, které zapadá do černého designu. Umístěno je na lvích drápech, které se propisují napříč grafickým vizuálem klubu. Zajímavý design trikotu doplňují pruhy na bocích a rukávech. "Do nové sezony vstoupil Mountfield HK s heslem Zažij s námi emoce! a právě tři klíčové emoce spojené s klubem – hrdost, pokora, víra – jsou součástí límečku dresu, které tak budou hráčům a fanouškům vždy potřebně na očích."

Hokejisté Hradce budou v nadcházející sezoně využívat rovnou tři sady dresů, kromě domácí černé a venkovní bílé varianty totiž přibude také alternativní trikot v červené barvě, kterou Východočeši obléknou ve vybraných utkáních.

Budějovičtí do nové sezony vstoupí nostalgicky. Po čtyřech letech doma opět obléknou žluté dresy, které se s klubem táhnou od 70. let. "Poprvé se žluté dresy u českobudějovického Motoru objevily v 70. letech minulého století a udržely se po dvě desetiletí. Následovala dlouhá pauza, než v roce 2013 oddělil návrat ke žlutým dresům novou éru po znovuzrození klubu. Když Motor doma nosil žluté dresy v sezoně 2019/20 naposledy, znamenalo to málo vídanou bilanci 29 domácích zápasů a 25 výher," komentuje klub volbu.

Přílišnými změnami si dres neprošel, přibyly pruhy na hrudi hráče a číslo v límečku. Reklamy se v Budějovicích sladit nepodařilo.