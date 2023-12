Třinecký Vrána o rozhodnutí souputníka Krejčího: Je škoda, že už ho neuvidíme hrát

Kapitán třinecký hokejistů Petr Vrána (38) začínal ve Šternberku s hokejem po boku Davida Krejčího (37). Doufal, že si spolu v závěru kariéry ještě zahrají a opráší spolupráci, nicméně tato možnost padla. Krejčí měl od Ocelářů nabídku a zvažoval, že by pověsil brusle na hřebík po domácím mistrovství světa, v pátek večer ale oznámil, že kariéru uzavírá.

Krejčího rozhodnutí Vránu úplně nepřekvapilo. "Slyšel jsem. Bavili jsme se na tohle téma několikrát, tahle možnost tam vždycky byla," řekl Vrána novinářům ke konci Krejčího po utkání s Českými Budějovicemi. "David se rozhodl určitě správně, jak to cítil. Je to škoda pro nás, pro hráče, pro fanoušky, že už ho neuvidíme hrát. Ale měl skvělou kariéru, asi si už pomyslný důchod zasloužil."

Působení v NHL uzavřel Krejčí v létě, ale lákalo jej zakončit kariéru po mistrovství světa, které se koná příští rok v Praze a v Ostravě. "Určitě si chtěl ještě zahrát doma. Ale užíval si teď rodinný život, asi přehodnotil situaci a možná už to necítil. Nebo možná má nějaké zranění, co ho trápí dlouhodobě. To taky mohlo hrát roli," uvažoval Vrána.

Krejčí plánoval, že pokud by se rozhodl pokračovat v kariéře, zapojil by se zpět do tréninkového procesu zřejmě v prosinci. A nabídek měl řadu. "Na něj si brousili zuby asi všichni v lize," pousmál se Vrána. Upřesnil, že jej nepřemlouval. "Co jsem se vrátil z Ameriky, už tolik v kontaktu nejsme, ale vyrůstali jsme spolu, vztah a vzpomínky máme a budou. Věřím, že když se přijede podívat domů za rodinou, tak si pivo dáme a pobavíme se o starých časech."

Oba se ze Šternberku dostali až do NHL. Zatímco Vrána odehrál v barvách New Jersey jen 16 utkání, Krejčí nasbíral za Boston více než tisíc startů a získal i Stanley Cup. "David byl vždycky, nechci říct vyčůraný, ale měl svůj styl. Hrál velice chytrý hokej, který v Americe posunul na ještě vyšší úroveň. A viděli jsme, když hrál v lize (předminulou sezonu za Olomouc) a na mistrovství světa, jak obrovský přehled měl. Myslím, že pozici, na jakou se za osmnáct, devatenáct let vypracoval, si zasloužil. Hrál výborně, skvělý hokejista," ocenil Vrána.