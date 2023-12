Brízgala poprvé udržel čisté konto a zapsal si asistenci. Pomohla mi reprezentace, řekl

Brankář Adam Brízgala (25) přispěl k ukončení černé osmizápasové série Kladna bez vítězství první nulou v sezoně. A nejen to. V pátečním zápase 24. kola extraligy, který Rytíři vyhráli nad Litvínovem 3:0, si zapsal i asistenci při třetím gólu. V aktuální sezoně se stal v Kladně jedničkou a díky výborným výkonům ho trenéři české reprezentace povolali i na kemp před turnajem Karjala.

"Kemp byl skvělý na zvednutí sebevědomí. Asi je vidět, že svou práci dělám dobře, když jsem dostal příležitost si s nimi zatrénovat. Hrozně mě to potěšilo," řekl Brízgala. "Cítím se dobře. Výkony, které podávám, nejsou špatné. Samozřejmě někdy je to lepší, někdy horší. Dnes nám to konečně vyšlo na výhru, což mě těší."

Brízgala udržel v extralize třetí nulu v kariéře, předchozí dvě byly na hřištích soupeřů v Plzní a Vítkovicích. Až nyní se dočkal doma a mohl si skočit před kotel kladenských fanoušků. "Skvěle fandili, burácelo to tady," děkoval Brízgala.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Střelce soupeře vynuloval až ve svém 16. utkání sezony. K čistému kontu se neupínal. "Nulu beru jako třešničku na dortu. Potěší to, zlepší vám statistiky, ale není to gró zápasu. Nejdůležitější jsou tři body," podotkl pražský rodák. "Brankář nulu většinou moc neovlivní. Dneska to byla skvěle odvedená týmová práce. Kluci zablokovali spoustu střel, skvěle odehráli oslabení. Já měl trochu štěstí, Litvínov smůly, že párkrát netrefil prázdnou bránu."

Brízgala měl i druhou asistenci při trefě Denise Kusého do prázdné branky. "Ani nebyla cílená. Odrazil jsem jejich střelu do rohu, puk sebral bek a nahrál Kusému,“ popsal, jak se zapsal do statistik.

Kladno vyhrálo po víc než měsíci, což náležitě oslavilo v kabině i před svými nejvěrnějšími. "Obrovská úleva. Snad se od toho odrazíme. Neustále jsme se snažili vytvářet tlak, drželi jsme to celý zápas," hodnotil Brízgala, který dostává víc příležitostí než Kanaďan Landon Bow. "Každý dobrý zákrok mi zvedl sebevědomí. Chvíli neměli nic, pak menší závar, pár střel za sebou. Bylo to nahoru dolů. A my konečně dělali, co jsme si řekli."