Vítkovice do toho vlétly, ale my se srovnali, těšilo po výhře v derby třineckého Nestrašila

Hokejisté Třince otočili ve 43. kole extraligy derby na ledě Vítkovic, kde přitom brzy prohrávali o dvě branky. Pak ale Miloš Roman (24) dvěma góly srovnal a obrat Ocelářů završil svým zásahem Andrej Nestrašil (32), který procpal puk pod betony Lukáše Klimeše (29). Třinečtí přidali další tři branky, zvítězili 6:2 a na ostravském ledě vládnou v extraligových derby už více než dva roky.

"Nezačali jsme dobře, to všichni víme. V prvních minutách jsme dostali dva góly, pak navíc přišlo ještě vyloučení. Deset minut jsme se z toho dostávali. První třetina, i když jsme nakonec dali kontaktní gól, stála z naší strany za prd. Něco jsme si k tomu o přestávce v kabině řekli," řekl na úvod Andrej Nestrašil.

Oceláře vrátil do zápasu proměněnou přesilovkou Roman, tentýž slovenský útočník v třineckých barvách se podruhé prosadil v početní výhodě v čase 27:23 a srovnal na 2:2. "Vyšly nám dvě přesilovky a začali jsme zápas otáčet. Je to o tom, co vám soupeř dovolí. Vítkovice hrají diamant, hodně nám to otevřely na prostředku, takže jsme museli střílet odtud. Je to Milošova pozice a jsme rádi, že mu to tam napadalo," pokračoval Nestrašil.

Krátce po vyrovnání na 2:2 přišla jeho chvíle, kdy před brankou uplatnil důraz a pod Klimešův betonem jej procpal za brankovou čáru. Domácí si vzali trenérskou výzvu, ale rozhodčí na záznamu nedovolené bránění brankáři nenašli.

"Za mě tam nic sporného nebylo. Puk byl částečně pod betonem brankáře a já jsem ho viděl. Kdybych píchal do betonu, je to samozřejmě jiná situace. Za mě to byla regulérní branka," potvrdil hráč, jehož gól nakonec rozhodl o osudu celého derby.

Třinečtí se totiž dostali do pohody, před koncem druhé třetiny přidali zásluhou Jakuba Jeřábka a Patrika Hrehorčáka další dva góly a odskočili domácímu výběru do tříbrankového trháku. "V úvodu se naše intenzita nevyrovnala soupeři. Vítkovice do zápasu vlétly daleko lépe než my s důrazem, emocemi i chtíčem. To jsme museli napravit a trochu se srovnat, což se nám podařilo," potěšilo urostlého útočníka Ocelářů.

"Poslední zápasy před repre pauzou jsou hodně o hlavě. Kdekdo už se může vidět někde v relax zóně v hotelu. Musíte nastavit hlavy a já jsem moc rád, že se nám to povedlo," doplnil po výhře 6:2 na ledě Vítkovic.

"Nemůžu mluvit za ostatní, ale já jsem permanentně unavený," smál se. "Ale ne, cítil jsem se překvapivě dobře. Důležité je, že máme tři body a teď si v repre pauze můžeme odpočinout s čistou hlavou," uzavřel Nestrašil.

