Liberec v Třinci netrefoval prázdnou branku. V koncovce se nám nedaří, hlesl Rychlovský

Liberečtí hokejisté prohráli v Třinci jednoznačně 1:5, ale klidně mohli bodovat. Za nerozhodného stavu nevyužili 89 sekund dlouhou přesilovou hru pět na tři a Jakub Rychlovský (22) s Michalem Bulířem (32) neskórovali do prázdné branky. Na začátku třetí třetiny je napodobil Adam Najman (23), který odmítl vyrovnání na 2:2.

"U Michala Bulíře bych čekal, že už má natolik zkušenou ruku, že branku trefí," uvedl novinářům trenér Liberce Filip Pešán. "Rychlovský a Najman jsou kluci, kterým je pořád 22 let a hrají sezonu, jak se asi očekává, ve vlnách. Po famózním začátku a velké produktivitě teď trošičku hledají střeleckou formu. Konkrétně Kuba Rychlovský chce až moc, až je trochu v křeči. To je daň za mládí," obhajoval je kouč.

Rychlovský si sypal popel na hlavu. Po hezké kombinaci v přesilové hře pět na tři se ocitl sám u levé tyčky, ale gólman Ondřej Kacetl se stihl přesunout a puk vykopl.

Přehled utkání Třinec – Liberec 5:1

"Byl jsem u betonu relativně blízko. Udělal skvělý zákrok a já jsem pak vypadal jako blbec. Beru to na sebe. Jsou to skoro tutové góly a ztroskotal jsem," řekl sebekriticky Rychlovský. "Nevím, jestli je to o nějaké koncetraci, když je takhle prázdná brána, nebo šikovnosti. Není to asi jen o tom, občas chybí i trošku štěstíčka. V posledních zápasech se nám v koncovce úplně nedaří a zase se to potvrdilo. V tom nás tlaší bota," zamýšlel se.

Kacetl se soupeře zastal. "Měl to těžké, byl už blízko. Stihl jsme se tam dostat a trefil mě," řekl k šanci Rychlovského. Ve zbývajících dvou akcích Bulíř i Najman minuli branku. "Záleží, jak puk dostanou na čepel, jak jsou na to nachystaní, jestli vidí puk v té rychlosti. Vypadá to blbě, ale je to rychlá hra a stát se může cokoliv. Najednou puk vyplave a může být těžké jej trefit," vysvětlil Kacetl.