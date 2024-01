Vítkovický hrdina Klimeš děkoval po druhé nule spoluhráčům: Padali do střel po hlavách

Dvaatřiceti zásahy podpořil hokejový gólman Lukáš Klimeš (29) vítězství vítkovických hokejistů 2:0 nad Libercem. Odchovanec brněnské Komety udržel čisté konto podruhé v sezoně.

Hlavně v třetí části byl Klimeš klíčovou figurou Vítkovic, které úpěly pod těžkým tlakem. Liberec poslední dvacetiminutovku vyhrál na střely 18:4, ale Klimeš ani jednu za svá záda nepustil stejně jako v předešlých dvou třetinách.

"Přečkali jsme ten závěrečný tlak. Hlavně dvakrát jsme tam hráli ve čtyřech. Musím smeknout před kluky, tam proletělo minimum střel, oni tam padali do střel po hlavách. Někdy potřebujete štěstí, protože tam je tolik puků, co se může odrazit a všechno může být jinak. To jsme dnes měli," řekl novinářům po utkání Klimeš, který se v brankovišti střídá s Matějem Machovským.

Závěrečné dvě minuty byl v ohni ran. Liberecký tlak gradoval v druhé herní situaci šest na čtyři, několikrát domácí odolali se štěstím. "Jednou to zazvonilo zboku do oblouku. Byla tam spousta střel, které jsem vůbec neviděl nebo byly sraženy. Kluci hráli obětavě a bez toho štěstí to nejde," uvedl Klimeš.

Klimeš si podruhé v sezoně připsal čisté konto. Zahřálo jej o to více, že to bylo proti druhému nejofenzivnějšímu týmu soutěže. "Je to úžasné. Znovu musím říct, klobouk dolů před kluky, bylo tam nespočet zblokovaných střel a hlavně v tom závěru. Za to jim patří velký díky. Někdy si to tak sedne a člověk má i štěstí. S Libercem jsem letos chytal potřetí a vždycky jsem se cítil dobře," prohlásil Klimeš, který v předchozích měřeních sil vždy inkasoval dvakrát.

Statistiky zápasu Livesport

"Přežili jsme tam nějaké brejky v první třetině. Druhou třetinu si myslím, že jsme odehráli dobře a v té třetí jsme tam přežili ten tlak soupeře. Hodně důležité vítězství. Každé utkání je těžké na psychiku. Hodně důležité body," hodnotil Klimeš.

Vítkovice pokračují v nabitém programu a po dnešní výhře už v pondělí odletí k odvetě semifinále Ligy mistrů do Švédska proti Skelleftee, které doma podlehli 2:4. "Je to velká prestiž a my se tam pokusíme o zázrak," dodal.