Vítkovický navrátilec Zdráhal: Čekal jsem to horší, moc jsem nenatrénoval

V prvním zápase po nevydařeném angažmá ve Švédsku nastoupil v dresu Vítkovic v hokejové extralize Patrik Zdráhal (28) a asistencí na gól Dominika Lakatoše (26) se podílel na cenné výhře 5:3 na ledě brněnské Komety. Zdráhal věří, že výkony ostravského týmu půjdou nahoru a bude stoupat v tabulce.

Český reprezentant se k týmu Miloše Holaně připojil v pátek, ale do zápasu s Libercem ještě nezasáhl. Premiéru si odbyl až dnes v Brně. "Čekal jsem to horší. Dlouho jsem nehrál, myslel jsem si, že nebudu stíhat fyzicky, ale vyšlo to hlavně mančaftu a vyhráli jsme," řekl novinářům.

Ještě ve středu byl v Lulee, ve čtvrtek cestoval do Ostravy a před půlnocí se dohodl na angažmá v mateřském klubu, kde podepsal smlouvu na tři roky. "Byly to hektické dny. Moc jsem se nevyspal, až v pátek jsem šel na chvíli led, v sobotu zase a dnes jsem tady hrál," uvedl Zdráhal.

Přehled utkání Kometa Brno – Vítkovice 3:5

Z vítězství měl radost. "Měli jsme dobrý pohyb, to je základ, společně s nastavením v hlavě. Moc jsem toho neodehrál, ale i tak bych mohl být spokojen s výkonem v tomto zápase," prohlásil.

V adaptaci na staronové prostředí mu pomohl kapitán Lakatoš. "Je to komplexní hráč, silový, má výbornou střelu. Hraje se mi s ním výborně. Na to, že jsme spolu netrénovali, tak to bylo úplně v pohodě," řekl vítkovický odchovanec.

Statistiky utkání. Livesport

Podle Zdráhala byly důležité dvě vyrovnávací branky v krátkém čase po trefách Brna. "To vám hodně pomůže a my jsme to potřebovali. Doufáme, že budeme stoupat tabulkou. Teď máme dvě výhry za sebou. Je tu kvalitní tým a věřím, že půjdeme nahoru," uvedl.

Tabulka extraligy