Vrána si připsal extraligový start č. 500. Potěšila jej výhra, ale bolela hlava

Třinecký kapitán Petr Vrána (38) odehrál pětisté utkání v české extralize. V souboji s Mladou Boleslaví nebodoval, ale potěšilo jej, že Oceláři po dvou prohrách vyhráli a že rozdýchal střet s Ondřejem Romanem (34).

Kulatého čísla si váží, i vzhledem k tomu, že působil v zámoří, v KHL i švédské lize. "Dlouho jsem byl v cizině, takže je to dost. Jsem za to hodně rád," uvedl po výhře 4:1 Vrána, který debutoval v soutěži v září 2001. V dresu Havířova nastoupil v Litvínově při porážce 2:3. "Vůbec si to nepamatuju. Už je to dávno, bylo mi šestnáct let. Utíká to."

Vrána nasbíral téměř polovinu startů (236) u Ocelářů, kde působí od ledna 2019 a se kterými získal čtyři tituly. Zbývající zápasy si centr připsal v barvách Havířova, Vítkovic a pražské Sparty. "Jsem hlavně rád, že poslední stovka a více tady v Třinci byla úspěšná," podotkl.

Třinec se oklepal z porážek s Hradcem Králové (0:5) a v Litvínově (4:6). "Všichni jsme si byli vědomi, že nemůžeme dostávat tolik gólů. Chtěli jsme hrát zodpovědně odzadu," prozradil Vrána. Souhlasil, že týmu pomohla i pětidenní pauza. "Některé věci jsme si ukázali na poradách s trenérem, jiné mezi sebou vyříkali. Všichni ale tak nějak víme, co máme dělat. Je potřeba to jen dodržovat."

Pokyn zněl jasně –⁠ zjednodušit hru. "Řekli jsme si, že si nebudeme věci zbytečně komplikovat a že se vrátíme ke své hře. Sice jsme nepodali optimální výkon, ale až na nějaké chyby jsme to zvládli a hlavní je, že máme body," líčil.

Statistiky utkání. Livesport

Třinci vyšel i tah se změnami v útoku a že trenéři přeřadili Marka Daňa z první lajny do druhé k Liboru Hudáčkovi. Oba si připsali gól a přihrávku. Jejich akce zařídily týmu vedení 1:0 a 2:1. "Dali tomu trošku impulz," přikývl Vrána, jenž vyzdvihl i výkon brankáře Marka Mazance, který kryl 35 střel. Ve třetí třetině, do které se vstupovalo, za nerozhodného stavu 1:1, pochytal všech 16 pokusů hostů. "Poslední zápasy nebyly dobré z jeho, ale ani z naší strany. Nemůžeme to všechno házet na něj. Marek to ale dneska zvládl výborně."

Vrána na konci druhé třetiny inkasoval i tvrdý úder ve středním pásmu od Romana. Srážku na ledě dlouho rozdýchával, ale nakonec ve hře pokračoval. "Možná to byla moje blbost," zamýšlel se Vrána. "Ondra se mi potom omlouval, protože se známe. Říkal, že si mě všimnul na poslední chvíli. Nedá se nic dělat. Otáčel jsem se mimo hru, to se v zápase stává mockrát. Trochu mě teď bolí hlava, ale najel jsem si na to. Doufám, že budu v pohodě."