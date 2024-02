Vysoký trest pro Houdka. Pardubický bek si za faul na Söderlunda nezahraje deset zápasů

Pardubický obránce Michal Houdek dostal za faul na plzeňského útočníka Tima Söderlunda nejvyšší trest v této sezoně hokejové extraligy. Nezahraje si deset zápasů a přijde o deset procent ze základního měsíčního příjmu. O čtveřici hráčů přišlo kvůli disciplinárním postihům poslední Kladno. Šest utkání nesmí hrát univerzál Jakub Babka, tři zápasy vynechají útočníci Ondřej Bláha a Michael Frolík a jeden duel obránce Václav Veber. Frolík přijde rovněž o deset procent z měsíční mzdy. O verdiktech šéfa disciplinární komise Viktora Ujčíka informovala Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.

Houdek v pondělí zasáhl Söderlunda poté, co k němu přijel ze slepého úhlu, takže švédský útočník neměl šanci zareagovat. Plzeňský hokejista zůstal ležet otřesený na ledě, kde po něm zbyla kaluž krve, a byl převezen do nemocnice. Houdek od rozhodčích obdržel trest na pět minut a do konce utkání.

Ujčík sáhl k nejvyššímu možnému trestu pozastavení činnosti za nedovolený zásah do hlavy nebo krku. "Při určení výše trestu hrála roli maximální intenzita zákroku, který byl veden bez respektu k protihráči i jeho zdraví ze slepého úhlu v okamžiku, kdy byl plzeňský hráč ve zranitelné pozici, což mělo za následek jeho vážné zranění," uvedl.

Houdkův desetizápasový zákaz činnosti je nejvyšší v aktuální sezoně. Nejvyšší tresty v samostatné extralize jsou patnáctizápasové. Ty vesměs za napadení či kritiku rozhodčích dostali Zdeněk Okál, Anatolij Najda, Ladislav Blažek, Zdeněk Eichenmann, Aleš Píša a Pavel Kubina.

Houdek hrál v pardubickém dresu teprve potřetí od lednové výměny právě z Plzně za Martina Bučka. Söderlund tak byl ještě nedávno jeho spoluhráčem. "Bohužel jsem Tima nešťastně zasáhl. Doufám, že bude v pořádku. Nezbývá než počkat na rozhodnutí disciplinární komise a s pokorou přijmout trest, jaký mi udělí," omlouval se v úterý Houdek a ujišťoval, že soupeře nechtěl zranit.

Söderlund utrpěl zranění hlavy či krku. "Stále zůstává v nemocnici," potvrdil dnes ČTK manažer marketingu a komunikace plzeňského klubu Alex Martinák.

Tresty pro Rytíře se vztahují k nervóznímu závěru pondělního duelu 16. kola proti Vítkovicím, který Ostravané vyhráli 4:0. Babka, jehož Středočeši využívají podle potřeby v obraně i útoku, pyká za krosček na rozhodčího, jehož se dopustil krátce před koncem utkání. Za napadání rozhodčích byl vyloučen do konce utkání.

Bláha nesmí hrát za faul kolenem, který rozhodčí Antonín Jeřábek s Adamem Kikou v zápase nepotrestali. Frolík se provinil sekáním a inkasoval trest na pět minut a do konce zápasu. Veber zůstane nuceně mimo sestavu v dnešním utkání 44. kola proti Liberci za nedovolený zásah do hlavy nebo krku, ačkoliv od rozhodčích obdržel pouze menší dvouminutový trest za hrubost.

Středočechům, kteří uzavírají tabulku s dvanáctibodovým mankem na předposlední Mladou Boleslav a prohráli 16 zápasů za sebou, hrozilo, že přijdou rovněž o Martina Nemčíka. Slovenský obránce byl ve stejném utkání vyloučen za bitku na pět minut a do konce zápasu, disciplinární řízení s ním však bylo pozastaveno.

