Výměna mezi Pardubicemi a Plzní. Lídr získal obránce Houdka, opačným směrem míří Bučko

Vedoucí tým hokejové extraligy Pardubice získaly obránce Michala Houdka (23) z Plzně, kam místo něj odchází slovenský bek Martin Bučko (23). Oba kluby informovaly o výměně po dnešním vzájemném utkání, které Dynamo vyhrálo 3:1.

Téměř dva metry vysoký Houdek dosud hrál extraligu jen za mateřskou Plzeň. V nejvyšší soutěži absolvoval 119 zápasů, v nichž zaznamenal tři góly a deset asistencí.

"Michal se prezentuje velice důraznou hrou v obranném pásmu, má dobré parametry pro osobní souboje. Disponuje i kvalitní střelou. Pro play off se obránce s podobnou typologií bude hodit," řekl sportovní manažer Pardubic Dušan Salfický.

"První myšlenky? Překvapení, nadšení a natěšenost. Jsem překvapený, že se to opravdu dotáhlo, protože spekulací bylo od listopadu hodně. Je to super. Není asi lepší místo, kam teď jít," řekl Houdek novinářům.

Bučko má za sebou 122 extraligových startů za Pardubice a České Budějovice, kde hostoval, s bilancí tří branek a 12 asistencí. V Dynamu měl smlouvu do konce sezony.

Výměna slovenského reprezentanta překvapila podobně jako Houdka. "Ani jeden z nás nic nevěděl. Doufám, že si vybojuji v Plzni své místo, budu se snažit co nejvíc. V Pardubicích jsem neprodloužil smlouvu, po sezoně bych stejně odešel. Je to taková mezizastávka před odchodem do Hradce," prozradil Bučko, kde bude hrát od příští sezony.