Houdek při návratu do Plzně sestřelil Söderlunda. Bylo to hodně zbytečné, zlobil se Kořínek

Návrat do míst, kde ještě nedávno hrával, aktuálně pardubickému obránci Michalu Houdkovi (23) přes výhru nad Plzní 3:1 nevyšel. Ve 45. minutě za stavu 2:1 pro hosty totiž nevybíravým zákrokem loktem na hlavu zranil Tima Söderlunda (26) tak, že švédský útočník následně před ošetřením zdravotníky dlouho bezvládně ležel na ledě v kaluži krve. Podle posledních zpráv z Fakultní nemocnice Plzeň-Bory je však již jeho stav stabilizovaný a 175 centimetrů vysoký hráč je mimo ohrožení života.

Hříšník Houdek dostal trest na pět minut a do konce utkání. Je to přitom jen necelé dva týdny, co důrazný bek pověstný hrou na hraně odešel krátce před uzávěrkou přestupů výměnou za Martina Bučka ze západu Čech do Dynama. Již ve svém třetím vystoupení v dresu Východočechů plzeňský odchovanec narazil právě na bývalé spoluhráče. Po předčasném konci v utkání odmítl 193 centimetrů vysoký hokejista svůj prohřešek před novináři komentovat.

Nepříjemná situace ovlivnila všechny aktéry duelu. "Bylo to hrozný. Nechci zákrok hodnotit. Viděl jsem to z ledu. Ale je jasné, že zdraví je to nejdůležitější. Jsme rádi, že už máme o Timovi zprávy. Při hře jsme to nevěděli. V kabině po zápase nám řekli, že ho stabilizovali a je mimo ohrožení života," oddechl si plzeňský gólman Milan Klouček, jenž naopak chytal za Plzeň poprvé od příchodu z Pardubic.

Přehled utkání Plzeň – Pardubice 1:3

Otřesení ze zranění plzeňského hráče neskrýval na pozápasové tiskové konferenci ani trenér Dynama Marek Zadina. "Zranění Söderlunda nás samozřejmě mrzí. Byla to špatná situace. Je to pak těžké, hráči jsou tím poznamenaní a musí se to nějak dohrát. Tohle určitě nechcete na ledě vidět," ulevil si nástupce Václava Varadi v pozici hlavního kouče Východočechů.

Houdkův faul a následný stav švédského útočníka otřásl také zkušeným plzeňským trenérem Petrem Kořínkem. "Zranění Tima bylo ošklivé. Není nic příjemného to vidět, jak pro kluky na ledě, tak i pro diváky. V hokeji se to stává, ale myslím, že to bylo hodně zbytečné," poznamenal k situaci bývalý důrazný forvard.

"Doufejme, že bude Tim v pořádku. Nevěděli jsme do konce zápasu, v jakém je stavu. Byl vypnutý a měl nějaké tržné rány. Ležel bezvládně a bylo tam hodně krve. Máme zprávy, že už je jeho stav stabilizovaný," dodal po utkání Kořínek.