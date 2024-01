Z kolapsu v Brně jsme se poučili, řekl strůjce pardubického vítězství Will

Pardubický brankář Roman Will (31) se 24 úspěšnými zákroky podepsal pod výhru Dynam ve východočeském derby proti Hradci Králové. Východočeši zvítězili 3:2 a neopakovala se tak situace ze středečního utkání, kde v závěru dovolili Brnu vyrovnat ze stavu 2:6 na 6:6. Will byl rád, že se Pardubice poučily.

"Takový výpadek jako v Brně by se neměl stávat, ale i tak se stane. Po utkání proběhla v kabině obrovská a zasloužená promluva," přiznal Will. "Hrozně rád bych popsal, co se v Brně stalo, ale prostě nevím. Vyplynulo to tak, většinou nám tam spadly odražené střely. Občas s tím hazardujeme," pokrčil rameny.

V Hradci Králové se tento hazard neopakoval. Byť je pravda, že po rychle nabytém dvoubrankovém vedení Dynamo také polevilo. "Poučili jsme se. Hrajeme výborný hokej, máme skvělý tým a všichni na nás hrají na hraně svých možností. Chtějí se na nás vytáhnout, máme to hodně těžké. Jsem rád, že jsme byli koncentrovaní a ukázali naši pravou tvář," těšilo Willa.

Pardubický gólman v celém utkání nestačil na jediného střelce. Dvakrát ho v přesilových hrách překonal David Šťastný. "Jednoznačně to v sobě má. Je to skvělý hráč, stejně jako spousta dalších v jejich týmu, ale stejně tak je máme i my. Proto byl ten zápas tak výborný," prohlásil Will na adresu třetího derby v probíhajícím ročníku.

To mělo znovu obrovský náboj, přesně takový krajským bitvám o východní Čechy sluší. "Je to teď asi největší derby v České republice. Zápasy jsou vždycky skvělé, mají vysoké tempo, jsou plné emocí a fanoušci skvěle fandí. Zároveň jsem tam neviděl žádné prasárny, byl to fakt hezký zápas parametrů play off," liboval si brankář, jenž spoluhráče chválil zejména za poctivě odpracovanou třetí třetinu.

"Odehráli jsme ji přesně tak, jak jsme chtěli. V podstatě jsme nepustili Hradec do většího ohrožení," ocenil Will. Jedinou výjimkou bylo nastřelené břevno od Aleše Jergla. "Je potřeba i trošku štěstí, to se přiklonilo k nám. Šli jsme mu ale naproti, protože spoustu dalších střel kluci přede mnou zblokovali."

Dynamo tak vůbec poprvé od návratu Hradce Králové do extraligy porazilo svého největšího rivala už potřetí v sezoně. A to mu navíc ještě zbývá jeden vzájemný duel na pardubickém ledě. "Jednoznačně nás to těší. My chceme porážet každý tým, ale derby je speciální. Jsme za to rádi i kvůli lidem a fanouškům, které máme skvělé," dodal Will.