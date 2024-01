Zdráhal se vrátil po dvou měsících. Vyhořeli jsme v zakončení, litoval útočník Vítkovic

Návrat po zranění vítkovickému hokejistovi Patriku Zdráhalovi (28) nevyšel podle představ. Zkušený útočník po necelých dvou měsících léčby zlomené ruky znovu skočil na led, ale jeho Vítkovice v dohrávce 19. kola domácí nejvyšší soutěže podlehly Českým Budějovicím 1:2.

"Určitě se mi to dobře nehodnotí, protože si myslím, že ten výkon nebyl úplně špatný, akorát jsme vyhořeli v zakončení. Ty góly padají před brankou a my jsme tam dnes moc nebyli. Potřebujeme dát nějaký špinavý gól a odrazit se. Naše koncovka dnes byla žalostná," řekl novinářům ostravský odchovanec, který zatím čeká na svůj první gól v sezoně.

Necelé dvě minuty před koncem ho měl přitom na lopatě. Ladně s pukem na čepeli proplul hřištěm, ale brankáře Jana Strmeně nepřekonal. Za stavu 1:2 to domácí bolelo dvojnásob.

Přehled utkání Vítkovice – Motor ČB 1:2

"To se mi docela povedlo, měl jsem vysokou rychlost, takže jsem si je tam obhodil, ale při tom zakončení to musí být lepší. Já jsem byl už blízko ke gólmanovi a chtěl jsem mu to dát nad lapačku, jenže jsem to bohužel netrefil," řekl Zdráhal.

Vítkovický forvard na sobě cítí, že po dlouhé absenci není v optimální pohodě. "Fyzicky jsem se cítil docela dobře, ale ten cit v ruce nebo na hokejce nebyl ještě úplně ideální. Určitě se to v zápase zlepšovalo. Myslím, že to bude dobré," uvedl.

Ligová tabulka. Livesport

Vítkovice teď mají rozehranou sérii čtyř domácích zápasů, ale úvodní dva s Mladou Boleslaví a Českými Budějovicemi nezvládly. Získaný bod je hluboko pod očekáváním a potřebami Ostravanů.

"Každá porážka nás mrzí, ale musíme se dívat před sebe. Máme ještě zápasy s Kladnem a Třincem a před tou reprezentační pauzou potřebujeme bodovat," dodal Zdráhal.