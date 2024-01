Pardubický Mandát hattrickem porazil Plzeň, Vítkovice doma nestačily na Motor

Tipsport extraliga měla v úterý na programu dvě dohrávky. Ligový lídr z Pardubic oslavil před vlastním publikem desátou výhru v řadě a zvýšil náskok v tabulce na druhou Spartu na 11 bodů. Plzeň porazil 3:1 díky hattricku Jana Mandáta (28). Podobným výsledkem skončilo i druhé utkání, Vítkovice nezvládly domácí bitvu s Českými Budějovicemi a prohrály 1:2.

S nástupem mohli být Vítkovičtí spokojeni. Z počáteční aktivity vymačkali vedoucí gól, o který se postaral v šesté minutě po průniku z levého křídla Roberts Bukarts. Domácí na tom mohli být ještě lépe, to by však v 10. minutě nesměl Claireaux po přihrávce krajana Auvitua zblízka minout prázdnou branku.

Jihočeši také měli hlavně zásluhou čtvrté Koláčkovy řady nebezpečné situace, ale prosazovat se začali až ve druhé třetině. I bez svého zraněného nejproduktivnějšího hráče Gulaše se jim podařilo skóre obrátit.

Ihned po návratu ze šaten hosté dokázali účinně zakombinovat v útočném pásmu a Harris akci zakončil dorážkou z brankoviště. Poté svou možnost spálil Valský, ale v 32. minutě po kontru do rozhozené domácí defenzívy Koláček švihem poslal hosty do vedení.

Vítkovice se v závěru všemožně snažily alespoň vyrovnat. Měly více ze hry a dostávaly se i do šancí, ale Strmeň kryl ve 46. minutě střelu Chlána z brankoviště a nejdůležitější zákrok vytáhl v 59. minutě proti Zdráhalovi, který v přesilovce prosvištěl kluzištěm a až v koncovce ztroskotal na brankáři hostů. Ani při hře bez gólmana už se však Ostravanům vyrovnat nepovedlo.

V pardubické sestavě se objevil útočník Tomáš Urban, kterému skončilo hostování v Litvínově. První možnost ke skórování se naskytla Plzni, ale po střele Zámorského se jeho spoluhráčům nepovedlo zakončit.

Do vedení tak šli v páté minutě Pardubičtí, když Poulíček vyhrál buly a pohotová střela Mandáta z první se zastavila až v plzeňské brance. Ještě v první třetině mohl zvýšit náskok Hyka, který střílel jen do pozorného brankáře Hlavaje. Hosté si přenesli větší část přesilovky do druhé třetiny, ale výhodu nevyužili.

Ve druhém dějství byli střelecky aktivnější hráči Pardubic, k čemuž přispěla i plzeňská vyloučení. V přesilovce se nadvakrát zkoušel prosadit Radil, ale neuspěl. V dalším průběhu si Východočeši zahráli i 24 sekund v pěti proti třem, jenže bez gólového zakončení. Až při hře v plném počtu hráčů se usadili v útočném pásmu i hosté, série přihrávek k přesnému zakončení nevedla.

Plzni to vyšlo hned po minutě hry ve třetí třetině, kdy akci z vlastního pásma zakončil Lev přihrávkou před pardubickou branku na skórujícího Jansu. Hosté vzápětí hráli další přesilovku, ve které se Dynamo ubránilo, na druhé straně se ve slibné šanci objevil opět Hyka, ani tentokrát však neuspěl.

Ve 49. minutě už znovu vedli domácí, když Poulíček s Mandátem zopakovali situaci z prvního gólu a Mandát se podruhé v utkání zapsal mezi střelce. Západočeši pak chtěli vyrovnat v další přesilovce, gólman Will zlikvidoval střelu Rekonena, později i Benáka. V 58. minutě hosté odvolali brankáře, puk získal Mandát a trefou do prázdné branky zkompletoval hattrick.

