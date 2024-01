Oceláři přibrzdili Kometu. Sparta padla v Boleslavi, Pardubice navýšily náskok v čele

Obhájce titulu Třinec v jednom z hlavních taháků úterního 39. kola extraligy přehrál brněnskou Kometu 5:1 a přerušil tak její sérii pěti zápasů beze ztráty bodu. Sparta neuspěla v přetahované o čelo tabulky, padla na ledě předposlední Mladé Boleslavi 2:3. Dala tak šanci navýšit náskok v čele tabulky Pardubicím, které ji výhrou 4:3 v Českých Budějovicích využily a jsou první už o pět bodů. Poslední Kladno protáhlo šňůru porážek na devět, když prohrálo v Karlových Varech 1:4. Stejným výsledkem zvítězil Litvínov nad Olomoucí, Liberec si poradil s Plzní 2:1 a Vítkovice v nájezdech uspěly v Hradci Králové.

Třinec přivítal brankáře Furcha ledovou sprchou. Po učebnicové souhře a pasu Nestrašila zakončil do prázdné branky Růžička. Vzápětí zvýšil Cienciala tečí střely Jeřábka. Gól platil až po trenérské výzvě Ocelářů, protože rozhodčí původně rozpažili kvůli domnělému postavení útočícího hráče v brankovišti.

Šanci ke snížení promarnil z úniku Okál, jehož čistě odzbrojil o puk vracející se Kundrátek. Nebezpečnou střelu hostujícího Osburna z mezikruží zneškodnil Mazanec. V závěru třetiny stálo při Kometě štěstí, když pokus Smithe od modré čáry zastavila tyč.

Růžička minul ve 28. minutě odkrytou branku, ale o chvíli později se domácí radovali potřetí z dorážky Ciencialy. V první přesilové hře zápasu mohl domácí Helewka ozdobit svůj premiérový start v české extralize gólem, ale Kundrátkovu přihrávku usměrnil těsně vedle. Sekundu po vypršení trestu Kohouta udeřilo na opačné straně: Ščotkův výpad zakončil z dorážky do odkryté branky Marcinko.

V úvodu třetí třetiny zastoupil Jeřábek obětavým zákrokem Mazance a nedovolil Kollárovi, aby skóroval do odkryté branky. Posledních deset minut kouskovala vyloučení a jedno potrestal Nestrašil střelou z pravého kruhu. Skóroval po pasu Růžičky, který si v dresu Ocelářů připsal 700. bod.

Kometa se odhodlala dvě minuty před koncem ke hře šesti proti čtyřem, ale v poslední sekundě zpečetil výhru domácích Voženílek po návratu z trestné lavice. Třinec, který hrál bez šesti hráčů základní sestavy, tak porazil Brno i potřetí v sezoně.

Do sestavy Sparty se po zranění vrátil elitní obránce Kempný, hostům stále ale chyběla brankářská jednička Kovář. Šanci tak dostal Cichoň, který chytal extraligu od začátku zápasu podruhé v kariéře. Premiérový start si připsal v listopadu 2021 také v Mladé Boleslavi.

Více práce v úvodu měl ale domácí Růžička, který si poradil s šancí Michala Vitoucha v páté minutě, nepřekvapil jej ani z otočky zakončující Forman. Cichoň v 11. minutě ustál tlak Pituleho na brankovišti, v pokračující akci ale poprvé kapituloval. Po Čechově střele jej překonal tečující Dvořáček.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

O dvě minuty později Bruslaři, v jejichž sestavě chyběl zraněný nejproduktivnější hráč Lantoši, přidali druhý gól. Sparťanský brankář vyrazil Gewieseho střelu k Rohdinovi a švédský útočník puk dorazil. Sparta na konci první části přestála první oslabení, následně se jí ale dlouho nedařilo vytvářet si žádné šance. Z její sestavy navíc vypadl Sobotka a kouč Gross musel pozměnit složení útoků, do kterých se posunul i obránce Tomek.

Pražané si nakonec pomohli přesilovkou a v 36. minutě snížil Horák. Domácí ale z ojedinělé akce odskočili opět na dvě branky, po rychlém protiútoku se prosadil Rohlík, který lehce prostřelil Cichoně. Akci ale podle všeho předcházela hra vysokou hokejkou od přihrávajícího Rohlíka, což rozhodčí nepostřehli.

I po dalším gólu došlo na protesty, tentokrát ze strany domácích. S koncem druhé třetiny překonal Růžičku podruhé Horák, který tečoval Řepíkovu střelu od modré čáry. Rozhodčí si u videa zkontrolovali, že gól padl v hrací době. Mladoboleslavští ale reklamovali, že začátku akce předcházel ofsajd hostů.

Bruslaři si poté mohli pomoct v početních výhodách, absence Lantošiho ale byla citelná. Při sérii tří sparťanských vyloučení prověřil Cichoně výrazněji jen Fořt. Nakonec je to ale nemuselo mrzet, těsnou výhru udrželi i při power play soupeře. Brislaři naplno bodovali po devíti zápasech, Spartu porazili poprvé v sezoně a celkově po sérii pěti porážek.

Několik akcí v úvodu režírovalo Dynamo, ale potom se rozjel po pravé straně Beránek, dotlačil puk až před brankáře Kloučka a dorážkou v pádu otevřel skóre Harris. Po Vráblíkově vyloučení vyhráli Jihočeši buly v obranném pásmu, Kondelík našel na modré čáře Beránka, který proletěl po ose kluziště a překonal Kloučka střelou umístěnou pod pravý beton.

Nijak to však neotřáslo sebevědomím pardubických hráčů. Střelou od modré čáry v pokračující přesilovce snížil obránce Čerešňák. Brankář Hrachovina nemohl reagovat při zakrytém výhledu. V závěru úvodní části mohli domácí přidat nejméně jeden gól. Obrovské šance ale nevyužili Valský se Simonem ani Kondelík se zakončujícím Gulašem. Po Pýchově faulu nařídil rozhodčí trestné střílení, exekutor Hyka si položil Hrachovinu, ale z úhlu nezamířil přesně.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Na startu druhého dějství si vzala slovo Sedlákova formace. Nejprve Hyka ohrozil Hrachovinu švihem z levé strany a po vhazování v útočném pásmu Sedlák bekhendem u levé tyčky protlačil puk za brankovou čáru. Českobudějovičtí však zakrátko potrestali vyloučení Poulíčka. Po Štencelově nahození se kotouč odrazil k volnému Simonovi, jenž pravého kruhu pohotově skóroval do odkryté části branky.

Před polovinou základní hrací doby nevyužil moment překvapení domácí Beránek, z protiútoku se neprosadil v dobré příležitosti ani Hyka. Brzy nato mohl zvýšit Koláček, který pálil z pravého kruhu, ale nezvedl puk dost vysoko a trefil Kloučka. V následném oslabení čaroval Hrachovina při pokusu Zohorny. Před druhou sirénou se dostali do šancí ještě Kondelík a agilní Beránek. Na protější straně mohl snížit Paulovič po objetí branky zezadu, skvěle však holí zakročil Hrachovina.

Střelci zápasu České Budějovice –⁠⁠⁠⁠⁠ Pardubice. Livesport

Po ubráněném trestu Adama Musila na začátku třetí části znovu zamotala hlavu českobudějovickým obráncům Sedlákova řada. Potom hosté vyhráli buly po Hrachovinově pravici a Paulovič ze záporného úhlu nahodil puk na domácího brankáře, který si ho nešťastně srazil za záda.

Východočeši obrátili skóre při Tomanově vyloučení. Nejprve Říčka od modré čáry trefil horní spojovací tyčku, v další akci poslal kotouč na branku Čerešňák a Hyka ho ze vzduchu sklepl za Hrachovinu. Domácí mohli bleskově vyrovnat, jenže místo puku skončil v brance Ordoš. Střelou od bočního mantinelu nepřekvapil Kloučka ani Gulaš. Hosté si zkušeně hlídali závěr, při power play domácích Klouček zázračně schoval do lapačky Gulašovu tvrdou střelu a skóre se už nezměnilo.

V úvodu se mohli do vedení dostat Rytíři, ale v šesté minutě krátce po sobě své příležitosti nevyužili. Při přečíslení dvou na jednoho neuspěl Melka a o chvíli později Klepiš při samostatném úniku na Frodla také nevyzrál. První větší příležitost si Karlovy Vary vytvořily až při vyloučení Slováčka, ale po střele Ondřeje Procházky z první se dokázal Mitens včas přesunout.

V 19. minutě nabruslil Beránek do předbrankového prostoru a hostujícím gólmanem vyražený puk do branky uklidil Jiskra. Rozhodčí branku potvrdili i po trenérské výzvě ze strany hostů. Kladenské obdržená branka dlouho nemusela mrzet, jelikož v následném oslabení ujel Sideroff a 18 vteřin před koncem první dvacetiminutovky nadvakrát protlačil puk za Frodlova záda.

Ve 23. minutě dostal Jágr na červenou čáru přihrávku do úniku, ale jeho střelu po bekhendové kličce Frodl schoval do lapačky. Krátce na nato při třetím vyloučení hostujícího Slováčka Beránek v předbrankovém prostoru překonal Mitense a vrátil vedení na stranu Západočechů. Ti byli blízko i třetí brance, ale Gríger z mezikruží přestřelil branku. Rytíři si největší tlak vytvořili při své druhé přesilovce, ale Smoleňákovi ani Klepišovi se vyrovnat nepodařilo.

Vývoj zápasu ve prospěch domácích definitivně překlopil ve 44. minutě Gríger, který zakončil efektní spolupráci finské dvojice Huttula a Kangasniemi. Kladno sice dále hrozilo z brejků a střelu Marteneta vyrazil s obtížemi Frodl hranou své lapačky. Změnit skóre se hostům nepovedlo ani při dlouhé tří minutové power play. Naopak Rachůnek opět po nezištné přihrávce Kanganiemiho pečetil do prázdné branky vítězství domácích na 4:1.

První třetina nabídla dietní hokej jen se špetkou nebezpečných situací. V největších možnostech se ocitl litvínovský kapitán Ondřej Kaše. Nejprve jeho střelu i dorážku zneškodnil u tyčky brankář Konrád, v poslední minutě pak betonem vyrazil i volej navrátilce z NHL.

Chuť si nejproduktivnější hráč Severočechů spravil po přestávce, při přesilové hře otevřel skóre šikovnou tečí Jaksovy střely. Domácí pak sice promarnili skoro minutovou převahu o dva muže, jenže brzy nato se radovali podruhé. Hostující obránce Švrček mizerně rozehrál přímo na Kudrnovu hůl a jeho ránu tečoval za Konrádova záda Koblasa.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Když hostující Orsava nešetrně narazil na mantinel Davida Kašeho, zápas pro něj skončil. A Litvínov si opět zahrál dvojnásobnou přesilovku, tentokrát ji využil 40 vteřin před druhou sirénou. Opět skóroval Koblasa, nyní u zadní tyčky po střílené přihrávce Ondřeje Kašeho. Trestná lavice se ve druhé třetině neustále plnila, rozhodčí rozdali 25 trestných minut plus dalších dvacet pro Orsavu.

I ve třetí části se hráči na trestné lavici střídali jako figurky na orloji, hosté jednu z přesilovek v poslední desetiminutovce díky Kuskovi využili. Víc už nestihli, spolehlivý Zajíček jejich další střely pochytal a při dlouhé power play se neprosadili, naopak inkasovali 16 vteřin před koncem, kdy dovršil výsledek Kudrna.

Ještě před úvodním vhazováním proběhl slavnostní ceremoniál. Domácí obránce a odchovanec Lukáš Derner totiž nastoupil k 1000. extraligovému utkání. Liberec poté do utkání vstoupil aktivněji a v úvodní minutě prověřil Pavláta ostrou ranou McCoshen. V další šanci byl Šír, ale Pavlát byl opět připraven. Ke slovu se dostali také hosté, kteří měli možnost první přesilové hry. V té pálil Pour, jeho pokus ale zblokoval Derner a s bolestivou grimasou zamířil do šaten. Do utkání se již nevrátil.

V polovině první třetiny se před Králem objevil osamocený Šiler, domácí brankář ale výborně zasáhnul. Na druhé straně se zase šikovně až před hostující branku protáhnul Filippi, jeho střelu ale zastavila Pavlátova lapačka. Poté tvrdě pálili Aubrecht s Knotem, Pavlát byl znovu pozorný. Při střele Péreze z vrcholu kruhů mu navíc pomohla horní tyč.

V úvodu druhého dějství hrála Škoda přesilovku, nesehrála ji ale příliš dobře a Krále prakticky neohrozila. Podobně se vedlo v následné početní výhodě také Liberci. Hra ve druhé třetině byla plná nepřesností z obou stran a šancí k vidění moc nebylo. Výjimkou byla gólová příležitost Indráka, ten však v pádu nedokázal usměrnit kotouč do poloodkryté Královy branky. Po něm ještě tvrdě pálil od modré čáry Zámorský, Král ale jeho dělovku s obtížemi vyrazil.

Také do třetí části vstupovali Západočeši v početní výhodě, Bílí Tygři se ale bez problémů ubránili. Skóre utkání se tak poprvé měnilo až ve 45. minutě a do vedení šli k radosti domácího publika Severočeši. Po pěkné individuální akci nedal Pavlátovi šanci přesnou ranou pod horní tyč Filippi.

Hosté ale měli připravenou rychlou odpověď. Po dobré práci Straky vyrovnal pohotovou ranou z mezikruží Jansa. Liberečtí si vzápětí mohli své vedení vzít zpět, Bulíř ale svůj samostatný únik neproměnil. Ideální příležitost překlopit zápas na svou stranu tak měli Plzeňští v následné přesilovce, s pokusem Holešinského si ale poradil Král. Udeřilo tak na opačné straně. Domácí ujeli do rychlého přečíslení a po krásné Hawrylukově přihrávce napálil kotouč do sítě Flynn. Hosté to ještě v závěru zkusili při hře bez brankáře, domácí se ale ubránili.

Vítkovice ohrozily hradeckou branku v první třetině jen třikrát, přesto hned z první střely vytěžily v páté minutě vedení. Kalusovi chytře připravil pozici Rihards Bukarts, který tak zaznamenal premiérový kanadský bod po návratu do české extraligy. Už za 36 sekund však srovnal bekhendovou dorážkou domácí kapitán Eberle. Mountfield tím dostal hru pod kontrolu, před první přestávkou otočil skóre díky skrytému pokusu Tamášiho a dál stupňoval převahu.

Soupeř ji zastavil prakticky jen v početní výhodě, jinak se dlouhé minuty bránil. Klimeš skvěle vykopl šance Šťastného a Okuliara, štěstí měl při Perretově dorážce ze vzduchu. Hradec Králové dal od poloviny prosince jen jednou víc než dva góly v základní hrací době a nyní se jeho největší bolest ozývala naplno.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Citlivější byla tím spíš, že po 59 sekundách třetí třetiny vyrovnal Barinka, k němuž v přesilovce prošla nahrávka Lakatoše. Vítkovický kapitán si přitom v ponechané výhodě málem vstřelil vlastní gól přes celé hřiště. Ostravanů byl najednou plný led a hnali se za obratem. Paradoxně však v tu chvíli udeřilo na druhé straně, když Klimeše překonal z ojedinělého protiútoku střelou nad lapačku Šťastný.

Pokračující enormní nápor hostů odrážel jen brankář Laurikainen, ale v 59. minutě ho při power play překonal Auvitu a Hradec musel jít popáté v řadě do prodloužení. Na domácím ledě ještě nikdy v probíhající sezoně bonusový bod nezískal a nic se na tom nezměnilo ani tentokrát. V nájezdech skóroval jen jednou, a tak Vítkovicím vystřelil triumf ve čtvrté sérii Rihards Bukarts.