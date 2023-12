Zdráhal si zlomil ruku, chybět bude několik týdnů. Je to komplikace, říká trenér Veber

Hokejový útočník Patrik Zdráhal bude ze zdravotních důvodů několik týdnů chybět v sestavě extraligových Vítkovic. Osmadvacetiletý hráč si na tréninku zlomil ruku. Severomoravané o tom informovali na klubovém webu.

"Je to komplikace, protože Patrik je typ hráče, který je bruslivý, kvalitní. Každý hráč, který není k dispozici, nám chybí. My se s tím musíme nějak vypořádat," řekl trenér Jiří Veber. Zdráhal by měl být mimo hru až do konce ledna, na marodce doplnil Jakuba Kotalu, Romana Půčka a Petra Chlána.

Zdráhal se do mateřského klubu vrátil v polovině října ze Švédska a v extralize doposud odehrál 12 zápasů, ve kterých si připsal šest asistencí. Vítkovicím také pomohl k postupu do semifinále play off Ligy mistrů.