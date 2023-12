Cítil jsem se dobře, snad budu prospěšný, řekl po vítkovické premiéře zkušený Vondráček

Premiéra útočníka Tomáše Vondráčka (32) v barvách vítkovických hokejistů skončila nezdarem. Ostravané podlehli Hradci Králové 2:3 a i s novou posilou po nedělní výhře nad Litvínovem zase upadli zpátky do své mizérie, do níž v probíhajícím ročníku zabředli.

Dvaatřicetiletý Vondráček jim přišel vypomoct prozatím na hostování do konce ledna z Pardubic, kde se pohyboval na hraně sestavy.

"V Pardubicích jsem posledních čtrnáct dnů byl mimo sestavu nebo na postu třináctého útočníka. Takže nakonec jsme se dohodli, že pro mě bude lepší jít někam hrát. Já jsem za to rád, že to jsou právě Vítkovice. Myslím, že tu mají skvělé hráče, stadion, zázemí. A měly zájem. Budu se snažit co nejvíce pomoct, aby tohle hostování bylo co nejprospěšnější jak pro Vítkovice, tak pro mě osobně," řekl novinářům po dnešním utkání rodák z Třebíče.

První zápas jeho týmu proti Hradci Králové přinesl bod. Domácí vedli, ale ve druhé třetině se dostali pod tlak a soupeř otočil skóre. "Ta třetina se nám vůbec nepovedla, dostali jsme blbé góly. Myslím ale, že ve třetí třetině – určitě v těch posledních deseti minutách – to bylo z naší strany skvělé. I po tom vyrovnání jsme měli šanci to urvat na naší stranu. Bohužel se tak nestalo," uvedl Vondráček.

Střelci utkání. Livesport

Ve Vítkovicích je teprve od čtvrtka, snaží se tedy najít ideální chemii s novými spoluhráči. "Já jsem sám nevěděl, co od sebe čekat. Dlouho jsem nehrál. V podstatě jsem jenom trénoval a trénink zápas úplně nenahradí. Myslím, že jsem se cítil dobře, tak snad budu prospěšný," prohlásil bývalý hráč Brna, Plzně a Karlových Varů.

Postavení svého nového celku v tabulce přirozeně moc analyzovat nechtěl. "Já jsem tu teprve dva dny, rozhodně nic hodnotit nebudu. Ale podle toho, co jsem viděl výsledky Vítkovic, je to určitě lepší, než to bylo na začátku sezony. Myslím, že je na čem stavět a ty výsledky přijdou," dodal Vondráček.