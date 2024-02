Akademici jsou v ULLH ve formě. Derby ovládli Cavaliers, Riders mají důležitou výhru

Univerzitní liga má za sebou další porci zápasů, k vidění jich bylo hned šest. Dvě vítězství zapsali plzeňští Akademici, naopak dvě porážky zaznamenali hokejisté MUNI. Na důležitou výhru dosáhli pardubičtí Riders v souboji z Ostravou a na čelo tabulky se dotahují Engineers.

Praha vs. Brno ve prospěch Kings

V pondělí se do Prahy vypravili hokejisté HC MUNI. Po prvních 30 minutách byli jasně ve vedení domácí Kings, a to poměrem 5:0. Do konce utkání se však skóre divoce proměnilo a oba celky dokázali vstřelit po třech gólech, po šedesáti minutách tedy na světelné tabuli svítilo skóre 8:3. Nejvíce se na produktivitě Pražanů podílel David Jindra, který posbíral hattrick a asistenci, po třech bodech zapsali také František Konopásek, Adam Škarda a Vojtěch Málek.

UK Kings Prague – HC MUNI 8:3 (2:0, 3:1, 3:2)

Úspěšný výjezd na Sever! Akademici zvítězili v Ústí

Už od samotného začátku Plzeň na ledě dominovala, štěstí v koncovce však příliš neměla a v polovině duelu vedla o dvě branky. Do konce druhé třetiny se Akademici trefili ještě dvakrát a ve třetí dvacetiminutovce už byla mířidla seřízená přesně, přidali totiž pět dalších gólů. V řadách Akademiků se našli čtyři tříbodoví hráči včetně dvougólového Foldy. První výhru v Univerzitní lize zapsal gólman Matěj Kubát, který za svá záda pustil pouze jedinou z 22 střel.

HC North Wings Ústí nad Labem – ZČU Akademici Plzeň 1:9 (0:1, 1:3, 0:5)

Riders zapsali důležitou výhru proti Ostravě

V Pardubicích se bojovalo o důležité body, které mohou být v závěru základní části klíčové pro postup do play off. Pardubickou ofenzivu táhla zejména dobře naladěná první lajna Ladman, Maťátko, Šťastný, která v utkání posbírala 10 kanadských bodů. Po šedesáti minutách však bylo skóre nerozhodné díky povedené třetí části z pohledu Ostravy. V prodloužení rozhodl pardubický obránce Jan Vacek a Riders tak BOčku odskočili na rozdíl pěti bodů.

Riders Univerzita Pardubice – BO Ostrava Vítkovice Steel 5:4p (3:1, 1:1, 0:2 – 1:0)

Budějovice opět padly s Akademiky

Týden se s týdnem sešel a Akademici na svém ledě opět přivítali hokejisty z Budějovic. Již v první periodě si díky přesilovkovým trefám Foldy a Roubala vybudovali Akademici jednobrankový náskok, na druhé straně pálil Chocholoušek. Novák ve druhé části smazal náskok Plzně. V 50. minutě stál na konci úspěšné kombinace Štochl a na 4:2 zvyšoval Šucha. Budějovice dokázaly v poslední minutě snížit díky brance Krcha na konečných 4:3. Black Dogs tak prohráli druhý duel v řadě a Inženýři a Akademici se mocně dotahují.

ZČU Akademici Plzeň – Black Dogs Budweis 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

Vzorná disciplína a tenisový výsledek na Hvězdě

Utkání 14. kola Univerzitní ligy skončilo vítězstvím domácích hráčů z ČVUT, kteří porazili ústecké North Wings tenisovým výsledkem 6:2. Dvěma góly zazářili Michal Kučera a loučící se Tomáš Fabiánek. Zajímavostí je, že v zápase nikdo nezamířil na trestnou lavici, byla vzorná disciplína od obou celků. Domácí Engineers tak stáhli manko na vedoucí českobudějovický tým Black Dogs na pouhé dva body, a navíc mají zápas k dobru. Boj o Pohár ČAUS bude ještě zajímavý.

ČVUT Engineers Prague – HC North Wings Ústí nad Labem 6:2

Kavalíři vynulovali v brněnském derby MUNI

Souboj tabulkových sousedů a dvou brněnských celků dopadl jasně pro Cavaliers. Pod vítězství 5:0 se výrazně podepsala trojice Jakub Jančí, Benjamin Kolder a Martin Jaroš, která dohromady posbírala devět kanadských bodů. MUNI sice měla střeleckou převahu, ale heroický výkon v brance domácích předvedl Štěpán Zlatnický, který pochytal všech 41 střel, které na něj letěly. Díky vítězství se VUT posunulo na 5. pozici a mají jistou premiérovou účast v play off. Jistotu postupu mají další čtyři týmy nad nimi i jejich středeční soupeři z MUNI.

VUT Cavaliers Brno – HC MUNI 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Univerzitní hokej nezastavuje, i v příštím týdnu jsou na programu další čtyři duely. Obhájci titulu z Plzně míří do Pardubic, Ústí zase v pondělí zamíří na trip do Ostravy. V úterý přivítají Kings Cavaliers a na Valentýna bude na ZS Hvězda Bitva o Prahu.