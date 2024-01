Univerzitní hokej je zpět. V Brně v prvním utkání roku zvítězili Engineers

Po vánoční a zkouškové pauze se pomalu vrací zpět Univerzitní liga ledního hokeje. V rámci předehrávky 15. kola změřili síly hokejisté HC MUNI a Engineers, lépe dopadli Pražané. Zbytek týmů půjde do akce již v nadcházejícím týdnu.

Univerzitní hokej se pomalu vrací do klasického zápasového rytmu, v předehrávce se na brněnském ledě střetli domácí HC MUNI s vicemistry uplynulé sezony Engineers Prague. Střelecký účet utkání otevřeli Engineers, když pálil Januška. Srovnání skóre přišlo o dvě minuty později, kotouč zamířil přesně do růžku díky ráně Gergela. Domácí otočili v poslední minutě první části, když v oslabení slavil Jakubec. Pražané však přesilovku nakonec využili, kotouč padl do branky díky trefě Svacha.

V prostřední třetině střelci na obou stranách mlčeli, o to bohatší byla třetí dvacetiminutovka. Precizní rána z pravého kruhu dostala Pražany opět do vedení, druhý gól v zápase slavil Januška. Hosté zůstali střelecky při chuti, Najman si našel odražený kotouč. Krásnou kombinaci předvedli hokejisté ČVUT pět minut před koncem, pátá odbila díky trefě Hynka. Hosté pokračovali ve skvostné dvacetiminutovce, trefil se také David Routa. Sedmý gól Engineers přidal po samostatném úniku Holanik. Pražané si tak domů odvezli nadílku v podobě tří bodů.

HC MUNI – ČVUT Engineers Prague 2:7

Zbytek týmů Univerzitní ligy se dostane zpět do zápasového zápřahu v týdnu od 29. ledna. Hned v pondělí se bude hrát v Budějovicích, Ústí a Ostravě, ve středu bude liga pokračovat zápasy v Plzni a Brně.