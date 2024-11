Divácké rekordy, kvalitní hokej, jedna velká show! Tak vypadaly TOP zápasy v univerzitním hokeji

Podzim v univerzitním hokeji přinesl sérii nezapomenutelných akcí. Vedle klasických ligových duelů zazářilo hned několik TOP zápasů. Přepisovaly se rekordy návštěvnosti, staré i nové rivality nabraly na intenzitě a nabídly fanouškům skvělou podívanou.

Podzimní série TOP zápasů v univerzitním hokeji začala 15. října v Ostravě napínavým duelem mezi Ostravskou univerzitou a VŠB-TU Ostrava. Vyprodaná Ostravar Aréna bouřila při divokém souboji rivalů, kde OSU po silné stíhací jízdě otočila skóre. Ještě ve 47. minutě totiž VŠB disponovala pohodlným tříbrankovým náskokem. Hrdinou večera se stal Pastor, který v nájezdech rozhodl. Atmosféru ještě vygradovala halftime show s hudebníkem Sebastianem a doprovodnými soutěžemi, které naplnily stadion energií.

O den později se centrum univerzitního hokeje přesunulo do Brna, kde se ve Winning Group Aréně uskutečnil napínavý souboj mezi MUNI a VUT před 7700 diváky. Atmosféra byla elektrizující, fanoušci obou týmů vytvořili na tribunách nezapomenutelné prostředí. Na místě nechyběly ani známé tváře, které přišly podpořit tento studentský fenomén. Drama trvalo až do samotného závěru, MUNI vstřelila vítěznou branku pouhých 16 vteřin před závěrečnou sirénou a zpečetila svůj triumf.

Hned 21. října se uskutečnilo první východočeské derby v rámci Univerzitní ligy ledního hokeje. V Pardubicích se na třaskavý souboj mezi Riders a UNIted dorazilo podívat přes 2500 diváků. Po první třetině měli navrch hradečtí nováčci, ale domácí na to odpověděli brilantní ofenzivou, která přinesla gólovou smršť a vítězství 5:1. Pardubice se rozbouřily nejen na ledě, ale i na tribunách.

Tradičním zápasem je opět Bitva o Plzeň, která také přepisovala historické tabulky návštěvnosti. Do LOGSPEED CZ Arény si našlo cestu téměř 3300 fanoušků. Na ledě zkompletovala hattrick Západočeská univerzita, vítězství zařídil v prodloužení Jan Šibra. Celý večer byl naplněný napětím, euforií a fanoušci si užili nejen bitvu na ledě, ale i nezapomenutelnou atmosféru univerzitního hokeje ve velkém stylu.

Stále populárnějším je také Souboj dobyvatelů, ten se každoročně koná v Ústí nad Labem. North Wings se již třetím rokem střetli s Ostravou a letos byl o kousek lepší celek z východu republiky. Na ústecký stadion zamířilo přes 1200 diváků.

Více než 1000 diváků dorazilo 6. listopadu do Budvar Arény na souboj mezi Black Dogs a UNIted. Rivalita Českých Budějovic a Hradce Králové, zakořeněná i v extralize, dodala zápasu pořádnou jiskru. Jižní Čechy však nabídly mnohem víc než jen hokej – o nezapomenutelnou show se postaral Kapitán Demo a DJ přímo na ledě. Atmosféra byla neskutečná, od prvního buly až po závěrečný hvizd, šťastnějším týmem byli domácí Black Dogs.

Podzimní vrchol sezóny přinesla Bitva o Prahu, letos v úplně novém formátu. V napínavých semifinálových duelech se střetli Farmers s Engineers a Kings s Falcons. Oba duely vyhrály zkušenější celky, do jarního finále se probojovali Engineers a Kings. Nešlo však pouze o bitvu na ledové ploše, atmosféru dokreslovali energičtí diváci na tribunách, přestávkové souboje fanoušků a také halftime show. O hudební vsuvku se postaral Sebastian s Mikýřem a Rohony. Bitva o Prahu napsala historii univerzitního sportu v Česku, stanovila nový divácký rekord díky 9200 divákům.

Bitvou o Prahu to nekončí, do konce základní části je naplánováno ještě několik speciálních duelů. Už 2. prosince vyrazí na Kladno Engineers, kteří se utkají s Akademiky, 11. prosince se Univerzitní hokej podívá do města Tábor, kde sehrají duel Black Dogs a Engineers. V únoru jsou na programu odvety brněnského a východočeského derby a 13. března se uskuteční finále Bitvy o Prahu a bojovat se bude i o třetí místo.

Program ULLH