Trenér McGillu odhaluje výzvy při práci se studujícími hokejisty: Je skvělé vidět, jak se hrou baví

Trenér týmu McGill Redbirds David Urquhart (39) se v rozhovoru podělil o tom, jak vlastně vypadá cesta na hokejovou střídačku. Odmalička miloval hokej a toužil se stát profesionálním hráčem, ale to nevyšlo. Místo si však v hokeji našel. Setkává se s mladými hráči na ledě, podporuje je ve studiu a vytváří prostředí, kde mohou uspět. Co vše prozradil při pracovní návštěvě Česka?

Urquhart nedávno přijel s týmem McGill Redbirds do Česka. Devětatřicetiletý trenér se u kanadského univerzitního celku připravuje na svou pátou sezonu. Měl přitom dobře našlápnuto i směrem k profesionálnímu hokeji. Po absolvování na McGillu se přesunul do AHL, kde hájil barvy Hartfordu. Cestoval však mezi AHL a ECHL, svou profesionální kariéru zakončil v Itálii, kde byl jednu sezonu nejtrestanějším hráčem ligy se 127 trestnými minutami ve 43 duelech, následující ročník opanoval s Rittenem celou soutěž a v roce 2014 pověsil brusle na hřebík.

"Odmala jsem opravdu miloval hokej a chtěl jsem ho hrát. Byl jsem do něj opravdu zapálený. Moje matka byla učitelka a můj otec pracoval v hale, takže jsem u ledu strávil opravdu mnoho času a od obou jsem se toho hodně naučil. Když zkombinujete učitelství a to, že trávíte hodně času u ledu, tak z toho

vyleze hokejový trenér. Myslím, že mě v tomto ohledu taky hodně pomohl můj kouč, který mě trénoval, když jsem hrál na univerzitě. Byl takovým typem trenéra, kterým jsem chtěl být i já," popsal rodák z kanadského Thoroldu.

Urquhart rozdává pokyny. Václav Nováček / Univerzitní liga ledního hokeje

S trénováním začal v McGillu jako jeden z asistentů Kellyho Nobese. Zkušenosti nasbíral i v AHL, působil v San Diegu a koučoval také srbský národní tým. Od roku 2021 je však lodivodem na McGillu. Co je podle něj nejlepší na trénování mladých hráčů z univerzity?

"Všechno. První věc, která mě napadá je asi to, že se každý den setkáváme na ledě a je skvělé vidět, jak se kluci hokejem baví. My trenéři se snažíme udržovat dobrou náladu, ale také probouzet v nich soutěživost a posouvat je až k limitům, které třeba neví, že mají. Jako trenér mám svou místnost vedle kabiny a jelikož trénujeme většinou po škole, tak je fajn pozorovat, jak se postupně zvyšuje ruch v šatně a kluci sdílí své příběhy ze dne a je skvělé vidět, jak jsou rádi, že tu mohou být. Navíc jsou opravdu dobří ve studiu a berou jej velmi vážně. Hodně si užívám, že toho mohu být součástí," sdělil Urquhart.

Bývalý obránce se zároveň podělil o moment, který jej jako kouče nejvíce ovlivnil. "Bylo jich víc. První, který mi přišel na mysl, je asi z doby, kdy jsem odehrál svůj první zápas za McGill. Byl to pro mě obrovský rozdíl, když jsem přišel z juniorky. Tam jsem měl trenéra, který byl přísný a hodně křičel. To byl rozdíl oproti McGillu, když jsem něco pokazil a vrátil jsem se na střídačku, tak mi kouč dával najevo, že je na stejné lodi jako já a chce, abych se zlepšil."

Zámořské univerzity jsou velmi prestižní pro sportovce z celého světa, ale i hokejisté na McGillu musí věnovat velkou část svého volného času studiu. Ani hokejový trenér nemá na reprezentanty montrealské univerzity nízké nároky.

"Je to dost důležité být dobrý ve studiu i ve sportu. Našim cílem je být nejlepšími studujícími sportovci v zemi. Chceme být dobří v hokeji, proto každý den trénujeme, zároveň klademe důraz na studium a McGill je jedna z nejlepších škol v Kanadě. Jsme šťastní, že máme hráče, kteří zvládají obojí. Minulý rok jsme měli třináct absolventů a na to jsme velmi hrdí, protože je nesmírně těžké zvládat dobře školu a hokej, chce to hodně obětavosti a odhodlání a naši kluci mají vše. Jsem na to jako trenér pyšný, protože na tom pracujeme a povzbuzujeme je k tomu. Snažíme se, aby jejich přesun z juniorky na univerzitu byl co nejhladší a hodně jim pomáháme, první rok bývá vždy nejtěžší. Je to jeden z největších kroků v jejich životech," přiznal hlavní kouč McGillu.

Zápas proti výběru ULLH. Václav Nováček / Univerzitní liga ledního hokeje

Jaké má zkušený trenér rady pro hokejisty, kteří se také jednou chtějí stát úspěšnými trenéry?

"Poradil bych jim, aby následovali svou vášeň. Když jste do něčeho zapálení, tak vás to posouvá. Zároveň jste ochotni se učit a zlepšovat, takže se učte, berte inspiraci z různých sportů a koučů, z knih... Taky si myslím, že základ k tomu být úspěšným koučem, je učit se z vlastních chyb a mít mentalitu neustálého učení," zamyslel se.

McGill v sobotu 24. srpna zakončil svou šňůru zápasů v České republice vítězstvím proti výběru Univerzitní ligy ledního hokeje, a to poměrem 6:1. Předtím absolvoval další dva duely, v úterý prohrál na ledě Kladna 1:4, nad Příbramí ve čtvrtek zvítězil 6:1.