Židlický bude i nadále pokračovat jako Rulíkův asistent, u národního týmu prodloužil o rok

Marek Židlický (47) zůstává asistentem trenéra Radima Rulíka (59) u české hokejové reprezentace, které pomohl v květnu k titulu na mistrovství světa v Praze. Bývalý obránce podepsal smlouvu na další rok. Český hokej o tom informoval v tiskové zprávě.

"Marek Židlický je určitě jednou z vůdčích osobností celého národního týmu, proto jsem rád, že jsme naši další spolupráci potvrdili podepsáním smlouvy," uvedl prezident Českého hokeje Alois Hadamczik.

Židlický se po odvolání finského trenéra Kariho Jalonena přesunul k české reprezentaci spolu s Rulíkem od reprezentační dvacítky, kterou v roce 2023 dovedli ke stříbru na mistrovství světa v kanadském Halifaxu. Stejně jako další členové realizačního týmu Jiří Kalous a trenér brankářů Ondřej Pavelec. Po konci kariéry je od listopadu doplnil další asistent Tomáš Plekanec. Úspěšný realizační tým pokračuje, ale po odstoupení Petra Nedvěda zatím nebyl jmenován nový generální manažer.

"Chtěl bych navázat na úspěch z mistrovství světa tak, abychom do nové sezony vstoupili pravou nohou a pokračovali v co nejlepších výsledcích," řekl Židlický. První akcí české reprezentace v nové sezoně bude turnaj Karjala, který se bude hrát od 7. do 10. listopadu.

Židlický je mistrem světa z roku 2005 a má ve sbírce i bronzy z olympijských her v Turíně 2006 a ze světového šampionátu v roce 2011. Bývalý obránce Kladna a IFK Helsinky hrál v NHL za Nashville, Minnesotu, New Jersey, Detroit a New York Islanders.