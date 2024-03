Livesport Daily #225: Dva pohledy na to, proč se futsalová Sparta ocitla v úpadku

V minulých dnech se objevila informace, že futsalová Sparta byla kvůli dluhům po dohrání sezony vyloučena ze druhé ligy. Do té spadla na startu ročníku poté, co ze stejného důvodu nedostala licenci pro nejvyšší soutěž. Tým, který před pěti lety vyhrál domácí ligu a měl ambice i na evropské scéně, tak pokračuju v úpadku. V nové epizodě podcastu Livesport Daily nabízíme dva pohledy na věc. První je předsedy Svazu futsalu České republiky Radka Loba, druhou stranu sporu zastupuje hlavní tvář futsalové Sparty trenér Beni Simitči.

"Spartu vyloučila disciplinární komise, protože nesplácela své dluhy. Řády jsme nastavili před začátkem soutěže, všechny kluby s tím byly seznámeny a neměly s tím problém. Sparta prostě dlouhodobě porušovala řády a teď ji dostihlo v tom, že byla vyloučena. V praxi to pro ni znamená, že může nastoupit do nejnižší soutěže, kterou Svaz futsalu v daném regionu pořádá. Sparta se samozřejmě může odvolat, ale aniž bych chtěl předjímat, neumím si představit, jak by chtěli rozhodnutí zvrátit," vysvětluje šéf českého futsalu Radek Lobo.

"Sparta v určité době fungovala dobře, ale tenkrát byly jiné podmínky, neplnění závazků vůči hráčům se dalo zahladit. Dnes ale doba pokročila a my chceme nefér hraní i mimo hřiště vymýtit. Když někdo nedodržuje pravidla, musí za to být potrestaný," tvrdí.

Beni Simitči pochopitelně situaci vidí úplně jinak: "Je pravda, že jsme faktury platili později, ale tresty za to byly naprosto neodpovídající. Stačilo poslat peníze později a přišel úrok patnáct procent. To je z mého pohledu lichva. Dřív byla tolerance úplně jiná, za bývalého vedení. Teď je kvůli rozhodnutí vedení liga ošizená o nejlepší tým, o ten, na který chodilo nejvíc lidí. Všichni ví, že Sparta a Beni lize chybí," je přesvědčen.

Livesport Daily #225: Proč je futsalová Sparta v úpadku? Livesport

V páteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Proč dál používá název AC Sparta Praha, když na to už nemá právo?

Proč od Simitčiho postupně odešli důležití spolupracovníci včetně bývalého brankáře Jaromíra Blažka?

Může znovu pozvednout Spartu, když je sám v insolvenci?

