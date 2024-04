Krejčího penalta v Olomouci: Ruka? Ptal jsem se rozhodčího, hájil se kapitán Letenských

Vysoká výhra Sparty v Olomouci (4:1) nabídla nejen skvělé představení hostujících fanoušků, ale také jeden kontroverzní moment. Ten ve 28. minutě předcházel první brance, kterou ze značky pokutového kopu vstřelil Ladislav Krejčí (25). Kapitán Letenských si stavěl míč nadvakrát a dle výkladu pravidel tak po písknutí rozhodčího Ondřeje Pechance zahrál rukou. Právě hlavní sudí nedělního klání mu ale celou situaci posvětil.

Sparta v Olomouci od začátku zápasu kontrolovala hru a po šesti minutách šla do vedení, gól Jana Kuchty ale rozhodčí kvůli ofsajdu neuznali. Pražané poté přežili velkou šanci Pavla Zifčáka, jenž před prázdnou brankou těsně nedosáhl na pobídku od Juraje Chvátala. Téměř z protiakce vybojovali Letenští penaltu. Jakub Pokorný zbytečně zajel do Kuchty a rozhodčí měl ihned jasno.

Míč si tradičně postavil Krejčí. Poté, co sudí Pechanec foukl do píšťalky, si ale sparťanský kapitán polohu míče změnil a popudil proti sobě domácí fanoušky. Pechanec ve sporném momentu nechal hru plynout a Krejčí poslal hosty do vedení.

Kdyby rozhodčí postupoval striktně podle pravidel, nařídil by nepřímý volný kop proti Letenským. Pechanec se ale rozhodl stejně jako sudí Glenn Nyberg v duelu čtvrtfinále Ligy mistrů mezi Arsenalem a Bayernem a do hry citlivě nezasáhl. Krejčí navíc v pozápasovém rozhovoru zmínil, že se s rozhodčím v nepřehledné situaci dohodl.

"Ptal jsem se rozhodčího, jestli už bude pískat a hned na to jsem si rozběh nakrokoval. Nerad pak čekám moc dlouho, tak jsem si to pak nakrokoval znovu. Nešlo o nic speciálního," řekl v rozhovoru pro klubový web Krejčí.

Individuální statistiky Ladislava Krejčího ze zápasu v Olomouci. Opta by Stats Perform

Reprezentační stoper ještě před poločasem přidal druhý gól a ve velkém stylu tak utnul dvanáctizápasové střelecké sucho v rudém dresu. "Pracuji pořád stejně. Občas to střelecky vyjde, občas ne. Hlavní pro mě ale je, že se vyhrává a že jsme na prvním místě," líčil kapitán úřadujících mistrů.

Spartu na Hanou přijelo podpořit 4500 fanoušků, kteří stejně jako vloni obsadili celou ikonickou severní tribunu Androva Stadionu. "Bylo to neuvěřitelné. Už při rozcvičce jsem měl husinu. Byl to zážitek, všem fanouškům opravdu moc děkujeme. Je neskutečné, co si pro nás připravili, a co díky nim můžeme my zažívat. Věřím, že i oni si užívají momenty, na které dlouho čekali," uvedl Krejčí, jenž je se sedmi góly čtvrtým nejlepším střelcem týmu.