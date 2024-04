Nominace hokejistů na EHT: 10 hráčů z NHL v čele se třemi gólmany, Gudasem či Palátem

Radko Gudas by měl být jedním z pilířů české sestavy na MS.

Do přípravy hokejové reprezentace na mistrovství světa se už konečně zapojí hráči z NHL. Kouč Radim Rulík (58) jich na generálku na vrchol sezony, jíž bude závěrečný podnik série Euro Hockey Tour v Brně, nominoval celkem 10. A to včetně kompletní trojice gólmanů.

Svůj boj o šampionát tak v brankovišti skončilo trio Frodl, Klimeš a Málek, místo nich nastupují Petr Mrázek, Lukáš Dostál a Karel Vejmelka. Z obránců se loučí Pyrochta, Galvas a Šustr, nově byli povoláni Radko Gudas a Jan Rutta. Z útočníků už nepokračují Filippi, Rychlovský, Kantner, tým naopak posílili Dominik Kubalík, Tomáš Nosek, Ondřej Palát, Filip Zadina a Radim Zohorna.

V sestavě prozatím scházejí hráči mistrovského Třince i poražených Pardubic. "Co se týče finalistů, dáváme si dnešek a zítřek na to, abychom námi vytipované hráče oslovili a zjistili, jak na tom jsou," uvedl Rulík s tím, že v případě kladné odezvy se dotyční připojí v následujících dnech tak, aby brněnský turnaj stihli.

Čerstvé změny v týmu příliš rozebírat nechtěl. "Nějak okomentovat, proč byl vyřazen ten a ten, to ode mne neuslyšíte. Byl dostatek tréninků a zápasů na to, aby se každý hráč prezentoval. Zůstala nám větší kvalita," uvedl kouč, v jehož výběru je momentálně 32 hokejistů – tři brankáři, devět obránců a 20 útočníků. "Je jich tolik, protože tolik hráčů bojuje o šampionát," podotkl trenér.

Závěrečný turnaj Euro Hockey Tour, který se bude hrát pod názvem Betano Hockey Games, potrvá v Brně od čtvrtka do neděle. Češi do něj vstoupí do ve čtvrtek proti Finsku od 18:00. O víkendu je čekají zápasy od 16:00 – v sobotu proti Švédsku a v neděli se Švýcarskem.

Po turnaji Rulík oznámí konečnou nominaci na šampionát v Praze a v Ostravě. Ten pro český tým začíná v pátek 10. května soubojem s Finskem.