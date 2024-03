Karel Vejmelka (27) chytá třetí sezonu v NHL, kde hájí barvy Arizony. Patří mezi nejvytěžovanější české brankáře v zámoří a když byl v posledních dvou letech po základní části volný, okamžitě po něm sáhl bývalý trenér národního týmu Kari Jalonen a povolal ho na MS. Arizona ani letos do play off nepostoupí, a tak je pravděpodobné, že se ukáže i na turnaji v Praze. Byl letos ve hře jeho trejd do jiného klubu? Jak prožíval nepovedené období, v němž Arizona přišla o šanci na play off? A jak pracuje s psychickou stránkou svých výkonů? Nejen o tom hovořil v novém Livesport Daily.

Hokejisté Arizony počtvrté za sebou nepostoupí do vyřazovacích bojů a může za to především období od konce ledna do začátku března, kdy prohráli 14 zápasů v řadě. Karel Vejmelka je letos třetím nejvytěžovanějším českým gólmanem v zámořské soutěži a svým pověstným klidem dodává spoluhráčům jistotu prakticky v každém utkání.

"Vím, že ze mě vyzařuje klid, je to součást toho, aby gólman negativně neovlivňoval svým chováním tým jako takový. Samozřejmě to není tak, že bych byl takhle klidný i uvnitř. Je to něco, na čem jsem musel hodně zapracovat, protože jsem takový nebyl. V Americe se tohle po gólmanech chce a celkově nějaké jejich větší scény skoro vymizely. Dřív byli i gólmani v NHL víc emotivní a agresivní,“ myslí si Karel Vejmelka.

Livesport Daily #224: Co během zápasů prožívá v hlavě brankář NHL, popisuje Karel Vejmelka. Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Kontakt s reprezentačním manažerem Petrem Nedvědem.

Spolupráci s brankářským parťákem Connorem Ingramem.

Účast na blížícím se mistrovství světa.

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.