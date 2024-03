Livesport Daily #222: Reprezentovat Kongo? Teď myslím jen na českou jednadvacítku, říká Kabongo

Christophe Kabongo (20), jméno, které by neznalec českého fotbalu těžko tipoval do nominace národního týmu. Ale kdo fotbalu trochu rozumí, ten tohoto útočníka české jednadvacítky už dobře zná. Poprvé na sebe upozornil v šestnácti, kdy z mládeže Sparty přestoupil do druholigového belgického Lommelu, který patří do skupiny City Football Group, tedy mezi kluby, které jsou spojené s Manchesterem City. Po téhle zkušenosti nyní působí ve slovenské lize a zároveň patří mezi největší ofenzivní naděje českého fotbalu. A právě Kabongo je hostem podcastu Livesport Daily.

"Když jsem jako mladý kluk odcházel ze Sparty do Belgie, samozřejmě, že největším lákadlem bylo napojení na Manchester City," vzpomíná Kabongo na přestup, který ho tenkrát jako mladičkého útočníka poprvé dostal do povědomí širší fotbalové veřejnosti. "Je ale třeba přiznat, že v době mého příchodu se celý ten projekt teprve rozjížděl. Ze střední Evropy jsem tam byl vlastně první. Byl to pro mě velký skok, z mládeže mezi chlapy, ale zvládl jsem to. A nakonec jsem se dočkal i toho, že jsme si vyzkoušeli tréninkové centrum přímo v Manchesteru, potkali jsme třeba Phila Fodena. Takže tahle očekávání se mi splnila," dodává Kabongo.

Poslední dvě sezony působí pod vedením českého trenéra Romana Skuhravého ve slovenské Podbrezové. "Po příchodu do klubu jsem nechtěl lhát a v rozhovoru jsem řekl, že jsem o tomhle týmu dřív neslyšel. Ale zároveň, když mi agent vylíčil, co mě tu čeká, tak se mi ten projekt líbil. Slíbili mi lepší minutáž a myslím, že slovenská liga je kvalitativně podobná druhé belgické. Takže jsem do toho šel. Teď v létě možná byly nějaké nabídky na přestup, ale řekli jsme si jednoznačně, že v klubu ještě zůstane a uvidíme, co bude dál," vysvětluje autor tří ligových branek v aktuálním ročníku slovenské ligy.

"Fotbalové sny? Samozřejmě, že je mám, chtěl bych si zahrát v top lize. A mám i představu, jaký by měl být ten další postupný krok. Ale taky věřím na to, že kdybych to vyslovil nahlas, nemuselo by se to splnit. Takže tohle si asi nechám pro sebe," řekl v podcastu Livesport Daily s úsměvem. "Teď se soustředím jen na zápasy české jednadvacítky. Samozřejmě, že vím, že bych mohl v budoucnu reprezentovat i jiné země a třeba mě to jednou zláká, nevylučuju to. Ale teď to v hlavě nemám," uzavírá Kabongo.

V dnešní epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Jaká je historie jeho rodiny a proč nikdy nebyl v Kongu?

Proč se mu ve druhé sezoně na Slovensku nedaří tolik jako v té první?

Jak se vlastně dostal k fotbalu?

