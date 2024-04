Livesport Daily #237: Šest let v prostředí, které se nemění, je moc, říká Svědík o Slovácku.

Od roku 2018 trénoval Martin Svědík (49) Slovácko. Z týmu, který pravidelně bojoval o záchranu, udělal celek, který dokázal porážet nejlepší česká mužstva, triumfoval v domácím poháru a zahrál i skupinu Evropské konferenční ligy. V pondělí ale Svědík společně s klubem oznámili, že jeho angažmá v Uherském hradišti po sezoně skončí. Proč a jaké má další plány? O tom sám Martin Svědík mluví exkluzivně v nové epizodě našeho podcastu Livesport Daily.

Rozhodnutí o konci klubu prý v Martinu Svědíkovi zrálo delší dobu: "Poprvé jsem nad tím začal přemýšlet během zimní přípravy. Teď už jsem to nějakou dobu věděl a považoval jsem za nutné to včas oznámit i v klubu, aby si mohli najít jiného trenéra a připravit se na můj odchod. Hráčům jsem to řekl na posledním tréninku před minulým utkáním s Hradcem a věřím, že by to pro nás všechny mohl být určitý impuls," plánuje.

"Pracuju s týmem šest sezon, to vám ukáže některé věci, které máte jasně dané do své budoucnosti. Myslím si třeba, že šest let je moc, pokud některé věci zůstávají stejné, jste dlouho ve stejném prostředí se stejnými hráči. To je pak velice obtížné, zvlášť když se dostanete do situace, kdy se nedaří, jako se to teď stalo nám," popisuje zkušenost ze Slovácka. “Nechci se pouštět do diagnózy toho, proč se nám teď nedaří. Některé jsou otázkou mojí, některé jsou otázkou interní a o tom nechci mluvit veřejně. Hlavní je, že chcem sezonu zakončit důstojně, zastavit tu sérii porážek,” hecuje své svěřence do posledních duelů ročníku.

Fanoušci začali ihned po Svědíkově oznámení konce ve Slovácku spekulovat, kam by mohly vést jeho další trenérské kroky. “O tom jsem zatím vůbec nepřemýšlel. Vím, že pokud do nějakého klubu, budu chtít znát nejdřív jeho ambice a být s nimi za jedno. Zároveň je ale klidně možné, že si dám pauze a vynahradím rodině čas, který jsem jim kvůli dlouhému angažmá v Uherském Hradišti nemohl věnovat,” neprozrazuje konkrétní plány trenér Svědík.

Livesport Daily #237: Šest let v prostředí, které se nemění, je moc, říká Svědík o Slovácku. Livesport

