Livesport Daily #235: Nejhůř se chovají lavičky Sparty, Slavie a Slovácka, říká Jan Suchan

Už několik sezon mohou dostávat členové realizačních týmů na lavičkách fotbalových klubů žluté karty. Aktuální ročník v tomto směru výrazně překonává všechny předchozí. Lidé ze střídaček už viděli takřka dvakrát víc žlutých karet než za celou minulou sezonu. Je to jen tím, že rozhodčí zpřísnili metr? A jak si vysvětlit, že této statistice vévodí Sparta, jejíž zástupci dostali už 10 žlutých karet? Má aktuálně Sparta nejhůř chovající se lavičku v lize? I o tom si je nová epizoda podcastu Livesport Daily, jejímž hostem je sportovní reportér, fotbalový komentátor a kdysi také rozhodčí v nižších soutěžích Jan Suchan.

"Mluvil jsem s několika lidmi ve fotbalovém prostředí a na chování lidí na lavičkách jednotlivých týmů jsem se ptal. Víceméně nejsložitější je to prý se Spartou, Slavii a Slováckem. Ale absolutně všichni zmiňovali jedno jméno: Veliče Šumulikoski ze Slovácka. Tam dokonce zazněl výraz imbecil. Není to výraz z mé hlavy, osobně jsem ho nikdy nepotkal, ale jeho chování při zápasech je opravdu velmi velmi špatné. Naposledy při zápase na Slavii ukazoval směrem k domácí lavičce gesto podřezání krku," má Jan Suchan jasno v tom, kdo je v českém fotbale nejhorší v chování na lavičce.

Nejčastěji trestaný realizační tým je na Letné. "Sparta v předchozích sezonách pořád jen mohla, čekala na titul, zdálo se to jako ne úplně blízký cíl. Letos je to ale jinak, Sparta musí, očekávání jsou vysoká. Všichni v klubu si to určitě uvědomují, takže možná roste i nervozita na lavičce," přemýšlí Suchan. "A pochopitelně se to pak odráží i na hřišti. Hráči nejsou hloupí a vnímají to. A jen jsem si říkal, že když probíhala schůzka Preciada s Priskem, tak by vlastně hráč mohl říct svému trenérovi: Tak se podívejte, jak se chováte vy," dodává.

Naopak Slavia, o jejíž lavičce se dřív mluvilo jako o té nejhorší, má aktuálně jen čtyři žluté karty: "Je možné, že uvnitř klubu došlo k nějaké reflexi. Zdá se mi, že se to tam trochu zklidnilo. Přiznám se, že mě překvapilo, že zatímco ostatním klubům karty přibyly, Slavia s tímhle problém nemá. A klidně její větší disciplinovanost může hrát důležitou roli v letošním boji o titul," uzavírá Suchan.

V páteční epizodě Livesport Daily jsme řešili i další témata:

Mají žluté karty pro realizační týmy smysl?

Mohou se trenéři změnit a brzdit svůj temperament?

Měla by Sparta nedisciplinovanost lavičky řešit?

