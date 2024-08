Livesport Daily #321: Zavření mistrů světa do lágrů? Vládl všudypřítomný strach, říká historik.

Únor roku 1948 změnil československou společnost a tedy i sport. Příchod komunistické zvůle způsobil vlny emigrací a to i mezi největšími sportovními hvězdami. Hlavním střetem totality a sportu byl proces s hokejovými mistry světa. Tehdejší političtí předáci nejprve zakázali týmu obhajovat zlato na MS v Londýně, aby následně 11 reprezentantů ve vymyšleném procesu odsoudili do lágrů a uranových dolů. Mezi nimi byl Bohumil Modrý, nejlepší brankář té doby, nebo křídlo elitní formace národního celku Stanislav Konopásek. Jak ovlivnil příchod komunismu fungování sportu v Československu? O tom je třetí díl historické minisérie Livesport Daily s historikem Michalem Stehlíkem.

"Nám to dnes naštěstí může připadat úplně absurdní. My žijeme svět naší dnešní zkušenosti, svět, kde se politicky nezavírá. Máme relativně dostatek informací a ty informace přicházejí z různých zdrojů. Nemá je v ruce stát. A naopak, když to úplně otočíte, tak jste v roce 1950, kde je běžné, že se lidé zavírají, že vám mizí sousedé," popisuje v dnešní epizodě Michal Stehlík atmosféru doby.

"Ten tým byl opravdu na vrcholu a hlavně byl opravdu světový," říká k tehdejším československým mistrům světa. "A bohužel ani jim se nevyhnulo mučení a týrání v rámci výslechů. My si to znovu nedovedeme představit. Vezmete jednadvacetiletého mistra světa, velmi fyzicky zdatného, a začnete na něm uplatňovat to nejhorší. Bití a také spánkovou deprivaci, kdy je nutili několik dní nespat, neustále je probouzeli. Třeba Augustin Bubník to ve vzpomínkách popisuje hodně podrobně," shrnuje nelidské praktiky vyšetřujících historik a moderátor podcastu Přepište dějiny.

Livesport Daily #321: Zavření mistrů světa do lágrů? Vládl tehdy všudypřítomný strach, říká historik. Livesport

V pondělní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Jak přesně fungoval systém, který bezdůvodně uvrhl za mříže hokejové hrdiny třeba na 15 let?

Proč si komunistická moc vybrala k perzekuci zrovna národní hokejový tým?

Jak dlouho československému hokeji trvalo, než se z tohoto kriminálního činu dostal zpět na vrchol?

