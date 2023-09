Livesport Daily #84: Na US Open jsem měl nervy, ale byl jsem plný energie, říká Jakub Menšík

Zaujal svým vystoupením na US Open, přitom šlo o jeho debut na grandslamu dospělých. Bez respektu k ostřílenějším soupeřům prošel Jakub Menšík (18) kvalifikací a na místo plánovaných turnajů nižší třídy se zdržel v New Yorku se svým trenérem déle, než čekal. Nakonec mu stopku v postupu hlavní soutěží vystavil až ve třetím kole devátý nasazený hráč, domácí Taylor Fritz. A týden na to se jeho jméno objevilo v nominaci trenéra daviscupového týmu Jaroslava Navrátila. Právě Jakub Menšík a také jeho trenér Tomáš Josefus jsou hosty čtvrteční epizody podcastu Livesport Daily.

S Jakubem Menšíkem jsme natáčeli těsně před startem finálového turnaje Davis cupu a k rozhovoru jsme tentokrát přizvali i jeho trenéra Tomáše Josefuse.

"Po tom, co jsem dobře zahrál na US Open, tak ta forma je fakt výborná. Cítím se na kurtu skvěle, ale zároveň jak Jirka tak i Tomáš mají taky obrovské kvality," zmiňuje Menšík aktuální formu českých tenistů. Pozice jedničky týmu je jasná – tu drží Jiří Lehečka. Tomáše Macháče a Menšíka plánuje kapitán Navrátil prostřídat. Jakubovi hraje do karet i tvrdý povrch, který ve španělské Valencii pořadatelé zvolili. Podle něj jde o "klasický evropský beton".

Tahákem skupiny C bude zápas se Srbskem. Ten Češi sehrají v sobotu. Ani ne týden po vítězství na US Open do něj zasáhne i světová jednička Novak Djoković. Právě srbského velikána a čerstvě čtyřiadvacetinásobného grandslamového vítěze Jakub označuje za svůj tenisový vzor. Dá se na něj vůbec postavit nějaká herní taktika?

Jakub Menšík pod vedením trenéra Tomáše Jusefuse. Archiv Tomáše Jusefuse

"Měli jsme možnost se s ním účastnit části přípravy během US Open a on sám mluvil o tom, že má spoustu slabin. A to je jedna z jeho lidských předností, že přes to všechno, co dokázal, si je vědom toho, že je stále na čem pracovat," vzpomíná Jakubův trenér Josefus.

Jaký podíl má právě on na Jakubově výkonu?

"Ta užší spolupráce trvá asi čtyři roky, strašně jsme si spolu sedli i lidsky. Funguje to jak na kurtu tak mimo něj. A to, co pro mě Tomáš dělá, dělá málokterý trenér pro svého svěřence. Jeho podíl na mých výsledcích je skoro stejně velký jako ten můj, když jsem na kurtu. Je to takový můj druhý táta," pochvaluje si spolupráci čerstvě osmnáctiletý Menšík.

Livesport Daily #84: Rodí se nový český tenisový talent? Livesport CZ

Mluvili jsme i o dalších tématech:

- mentální síle a tlaku velkých turnajů

- herním stylu a oblíbeném povrchu českého tenisty

- šancích českého týmu v Davis Cupu

