Procházka nestačil na Pereiru ani v odvetě. Brazilec ukončil českého bojovníka kopem na hlavu

Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka (31) podruhé během sedmi měsíců padl s Alexem Pereirou (36) a nevyužil možnost k návratu na trůn pro šampiona polotěžké váhy organizace UFC. V Las Vegas padl stejně jako vloni v listopadu ve druhém kole po TKO. Pereira Procházku ukončil hned v jeho úvodu devastačním kopem na hlavu.

Obhájce titulu Pereira jednatřicetiletého soupeře nejprve tvrdě zasáhl levým hákem v závěru jinak vyrovnaného prvního kola, hned na začátku druhého kola pak Brazilec zápas kopem na hlavu a následnými údery na zemi rychle ukončil. Rozhodčí jej zastavil po 13 sekundách.

"Bylo to skvělé. Věděl jsem celý týden, že vyhraju," řekl Pereira po své desáté výhře z 12 zápasů. V UFC uspěl v osmi z devíti duelů. "Uvidíme, co bude dál. Příležitosti přicházejí, já se snažím o skvělá představení. Budoucnost je v těžké váze," doplnil šestatřicetiletý šampion a naznačil posun do vyšší kategorie.

Procházka si ve 35. souboji připsal pátou porážku. V elitní světové organizaci neuspěl podruhé z šesti pokusů. V červnu 2022 se stal šampionem poté, co v Singapuru porazil Glovera Teixeiru z Brazílie. O necelý půlrok později se ale mistrovského pásu vzdal, neboť se v tréninku zranil a nemohl proti Teixeirovi nastoupit do plánované odvety.

Na akci UFC 303 v Las Vegas se Pereira s Procházkou představili neplánovaně. Hlavním zápasem měl být původně souboj hvězdného Ira Conora McGregora s Američanem Michaelem Chandlerem. Poté, co se ale McGregor zranil, oslovila organizace v polovině června hvězdy polotěžké váhy a oba bojovníci souhlasili.